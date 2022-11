Amaia Montero: familia ofrece nuevos datos sobre su salud luego de la última publicación que hizo en redes

Hace un mes se encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo tras la publicación que hizo Amaia Montero en su cuenta de Instagram donde se le ve con su rostro desmejorado, cansado, despeinada y sin maquillaje, a eso se le suman unas cortas frases que acompañaron la fotografía lo que hace presumir que la española está atravesando un serio problema a nivel personal.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió la ex integrante de La Oreja de Van Gogh . Inclusive su propia hermana, de nombre Idioa, quien además es una de las personas más allegadas a la artista, confirmó en una entrevista que “Amaia no está pasando por su mejor momento”, dejando claro que será ella quien lo cuente en el momento que lo vea prudente.

Desde aquel momento sus seguidores no han escatimado en enviarle palabras de apoyo y preguntar por su estado de salud. Recientemente su familia ofreció declaraciones al diario “El Español”, refiriendo que “ya está un poco mejor”, aunque se encuentra atravesando una situación difícil, no está sola. Fueron reiterativos al decir que cuando se recupere de este bache ella misma hablará de su estado, por ahora prefiere continuar alejada de las redes sociales y de la vida pública.

Por ahora la cantautora de 46 años de edad se mantiene refugiada en su madre, Pilar Saldías, y su hermana, Idoia. Su familia y allegados por ahora prefieren que se mantenga alejada de los reflectores, mientras se recupera emocionalmente desean que la artista se mantenga centrada en terminar su próximo álbum del que Amaia ya le había adelantado a su público.

”Es su mayor ilusión y está volcada en el curro, que toda salga bien”, dijo su madre. Este disco vendrá a ser el quinto de estudio desde que inició su carrera carrera como solista.

Ciertamente en un momento se conoció que la artista ofrecería declaraciones de prensa para explicar lo que le ocurría, sin embargo, ella y su hermana prefieren mantenerse en silencio para evitar cualquier repercusión mediática que afecte a su madre.