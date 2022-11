Expulsan a baterista de rock tras se acusado de acoso por la vocalista de The Marias

The Neighbourhood llegó a Lima. (Foto: NBH) publimetro.pe

La vocalista del grupo The Marias, María Zardoya, denunció públicamente a Brandon Fried, baterista del grupo The Neighbourhood, por acosarla sexualmente en una barra.

La cantante usó la cuenta oficial de su grupo para exponer al baterista y relató todo lo que vivió en una storie de Instagram: “Estuve en un bar la noche pasada y fui manoseada por debajo de la mesa por Brandon Fried, el baterista de The Neighbourhood”.

Además, agregó: “Fue una de las experiencias más incómodas que jamás había experimentado. Sentí una invasión de mi espacio, privacidad y cuerpo”.

María Zardoya también le pidió a The Neighbourhood que se buscaran a otro baterista, ya que Brandon Fried no era alguien confiable.

Declaración de María Zardoya, The Marias Declaración de la vocalista de The Marias

The Neighbourhood expulsó a su baterista, Brandon Fried, por haber acosado sexualmente a María Zardoya

La declaración de la vocalista de The Marias se propagaron rápidamente en las redes sociales, por lo que The Neighbourhood no tardaron en tomar acciones e hicieron pública la decisión a la que habían llegado.

Baterista de The Neighbourhood es expulsado de la banda tras acusaciones de acoso sexual en su contrahttps://t.co/dKjafMJJCK pic.twitter.com/BaSvnsQ1Zo — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) November 14, 2022

“Tenemos cero tolerancia por cualquier tipo de comportamiento inapropiado hacia las mujeres. Como resultado de las acciones de Brandon, ya no será un miembro de The Neighbourhood”, anunciaron en sus redes sociales.

Por su parte, Brandon Fried asumió, de cierto modo, su culpabilidad al disculparse con María Zardoya a través de una storie en su Instagram: “Estoy terriblemente avergonzado con María. Mis acciones fueron inexcusables e intolerables. No reflejan quién soy como persona. Esta es una evidencia de que le di la dirección a mis problemas con el abuso del alcohol y las sustancias”.

Declaración de Brandon Fried, The Neighbourhood Declaración del ex baterista de The Neighbourhood

Asimismo, procedió a disculparse con todas las mujeres que han tenido que pasar por lo mismo, y también extendió sus disculpas por su comportamiento a The Neighbourhood y su fanaticada.