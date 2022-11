Britney Spears: ‘sentí que mi padre estaba tratando de matarme’

La vida de Britney Spears ha sido una historia que pasó del éxito y la fama, al drama y una delicada salud mental. La cantante ha pasado por momentos difíciles, la más fuerte su relación con su padre, James Parnell Spears.

Hay que recordar que fue la propia artista quien se fue contra su padre, y expuso los maltratos que vivió a sus manos durante los años en que él fue su tutor, tanto en su infancia como en su adultez. Sus redes sociales han sido la manera de ventilar su pasado que le complicó la existencia hasta el día de hoy.

“Nunca pondré más dinero para ir a la corte a ver si mi papá es procesado. Elijo sonreír y poner esa sonrisa en la cara de mi familia hasta el día de mi muerte” — Britney Spears

En su cuenta de Instagram, la intérprete de Toxic volvió a tocar temas que la siguen lastimando, en cuanto a su relación familiar, al final señaló que a pesar de todo llevará una sonrisa hasta el día de su muerte.

Comenzó una nueva carta con el mensaje:

“La importancia de comprar algo por primera vez en 15 años... la seguridad retuvo mi tarjeta de crédito durante 15 años cuando llegó el momento de comprar, siempre tuve que hacerme a un lado y ser fantasma y escribir el código y escribir mi nombre era siempre una tarjeta de crédito. No había efectivo en años. Olvidé cómo era comprar algo. Quiero decir que pensarías que yo era la más trabajadora de mi familia. Recibí mi primera tarjeta de cajero automático hace un año, la fecha de exacta, octubre 19, 2021 bastante importante para mí. Con suerte, solo unos pocos pueden entender la mortalidad despreciable de esperar en la fila con un hombre siempre delante de ti, haciéndote pasar por fantasma y comprando cosas en tu nombre. La importancia de usar tus propias manos y hacer el intercambio de lo que sea la compra dice mucho, en lugar de que otra persona me robe ese derecho durante casi 15 años”, confesó Britney Spears.

Britney continuó sus declaraciones a través de tres publicaciones, en las que la cantante acusó a su padre de no haber tenido una libertad emocional y financiera.

“Hace un año fue la primera vez que compré algo con mis propias manos, mis piernas y manos temblaban durante 15 minutos después de comprar algo. No estoy seguro de por qué. Honestamente no lo sé. ¿Cómo se atreve un estado o nación de cualquier tipo a otorgar a cualquier hombre o mujer el derecho de usar mis posesiones en mi nombre? Supongo que no es gran cosa. Quiero decir, sentí que mi padre estaba tratando de matarme. He hablado de ello varias veces, tengo pruebas y testigos de lo que hizo. Tengo las horas que trabajé en un calendario los 7 días de la semana... leyes laborales. Tengo pruebas de todo lo que se habló en vivo en corte durante el Covid... no, no es gran cosa. Me refiero a que mi mamá se rió y me ayudó: ‘Estoy tan feliz de que el juez no te haya dejado plantado durante 3 horas en tu habitación esta vez y luego te cancele como lo hizo la última vez’. Y así me identifico... en un país donde me han hecho esto... es un problema lo suficientemente grande como para acabar con el sistema en el que me vi obligado a estar, pero todas las personas involucradas pueden irse como si no hubieran hecho nada”.

Para cerrar su publicación agregó, “realmente creo que cualquiera que haya pasado por esa situación nunca lo habría logrado si fuera valorada y respetada, entonces mi padre estaría encerrado en dos segundos. Nunca pondré más dinero para ir a la corte a ver si mi papá es procesado. Elijo sonreír y poner esa sonrisa en la cara de mi familia hasta el día de mi muerte”.

Reacciones de los internauta

“Creo que a Britney se le debería permitir expresarse en su página. Ella fue silenciada, abusada y maltratada durante tanto tiempo y todavía está siendo ridiculizada y sin justicia. Deja que la mujer tenga tantos momentos como quiera. No hay una línea de tiempo o un protocolo adecuado para que alguien se recupere después de tal trauma”.

“Cuando esta mujer habla, solo necesito que la gente escuche con el corazón y los sentidos humanos. Las pequeñas cosas de la vida le fueron arrebatadas por su propia familia”.

“Está ennfadada, no loca. Ella es una enojada sana. Una emoción que debe sentir para poder llorar y seguir adelante. Así que no juzgues. Es un proceso de altibajos hasta que finalmente puedes dejarlo atrás y ya no te sientes molesto por eso”.

Britney Spears y su lucha consigo misma