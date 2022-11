Black Panther: Wakanda Forever arrasa en taquilla en su primer fin de semana: esto es lo que recaudó

Cada estreno de Marvel sigue siendo la principal opción de los espectadores en el cine durante las primeras semanas de estreno. Sin embargo, con Black Panther: Wakanda Forever, las expectativas fueron altamente superadas.

La cinta logró obtener 180 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana en Estados Unidos, sumados a 150 millones obtenidos en la taquilla mundial, para llegar a 330 millones en total.

La película, que tuvo como presupuesto 250 millones de dólares, se convirtió en el segundo mayor estreno del año en Estados Unidos, detrás de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que obtuvo 450 millones de dólares.

Black Panther: Wakanda Forever supera a Black Adam

La cinta de Marvel en su primer fin de semana ganó lo que ha recaudado “Black Adam” desde su estreno, que sumando su tercer fin de semana ha logrado obtener la cifra de 319,7 millones de dólares.

“Si eso sucede, Black Adam no recuperará su presupuesto de 200 millones de dólares sumados a los 100 millones de publicidad. Esto se debe a que los totales de taquilla se dividen entre los estudios y los cines. Incluso alcanzando los 400 millones de dólares Warner Bros. solo vería la mitad de eso”, señala Deadline.

Un estudio de la compañía EntTelligence señala que el 36% de los compradores de boletos de Black Panther eran afroamericanos, más del doble de lo demográfico que normalmente representa para otras películas de Marvel. Por su parte, la audiencia hispana representó el 13% de las ventas de boletos.

Por lo tanto, se cree que para analizar las cifras de taquilla de la película, se debe tomar en cuenta esos datos demográficos.

“Wakanda Forever” representó el 94% de todo el tráfico peatonal en los cines a nivel nacional y representó casi el 100% de todas las proyecciones en formato premium durante el fin de semana, según datos de EntTelligence.