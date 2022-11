TikToker se hace viral al pedir que se exponga en las fiestas de Navidad a los abusadores sexuales dentro de la familia

Tiene nueve millones de seguidores en TikTok y más de 101 millones de ‘likes’. La Tiktoker mexicana, Lizbeth Rodríguez, se hizo viral tras remover un tema de su pasado que le causó muchas heridas.

Contó que fue abusada por un familiar desde que tenía cuatro años y esa herida es algo que no ha logrado superar.

Al hablar de este delicado tema, Lizbeth Rodríguez recibió cientos de comentarios, muchos de ellos de burla, algo que despertó su molestia, por lo que hizo un nuevo video en el que se refiere a los abusos dentro de la casa cometidos por personas cercanas, dentro del círculo familiar.

“Es algo que pasa más de lo que creemos, hay que ser más empáticos (…) Al 99 por ciento de mis amigos les pasó también”, relató la influencer.

Le habló directamente a los que se burlaron de su confesión: “Solo espero que si sus hijos les dicen que están pasando por una situación así, les crean, o de plano no se reproduzcan, no puedo con sus comentarios”.

Rodríguez, quien nació en México y se radicó en Guayaquil, Ecuador, dice que no es justo que las personas que han sido abusadas vivan llenas de culpa y de vergüenza.

“Los que deberían tener vergüenza son ellos, expongan a sus abusadores en las fiestas de Navidad, digan delante de todos ‘cuando tú me tocabas, te acuerdas’ (…) Levanten la voz, que se arrepientan esos malditos”, subrayó.

Dijo, además, que hará una investigación para saber qué se puede hacer después de años del abuso y ver cómo es el proceso con la policía.

Reacciones

Las palabras de Lizbeth removieron muchas heridas y no son pocos todos los comentarios que ha recibido por parte de personas que también han sufrido abusos por parte de personas cercanas.

“Muy cierto eso no es un juego yo tengo niñas lo vive y hoy a ellas las cuido mucho y creer siempre”, “Ella (mi madre) dejaba que él me a usará diariamente y sufrí mucho con esta situación y nadie me ayudó”, “Yo entiendo, pero no creas hay mujeres no se puede llamar madre yo le dije a mi madre del abuso y no le importó”, comentaron varios de los seguidores de Rodríguez.

“Y lo peor es que son mis primos y me hablan como si nada”, “Todo se paga en esta vida mi niña pero son heridas que desgraciadamente se quedan para siempre ojalá está persona lo pague”, “Lo peor que es parte de mi familia, y mis papás y hermanas lo defendieron en su momento cuando supieron lo que me hacía”.

“La peor es cuando hablas y le dices a tus padres, conocidos o a cualquiera y simplemente no te creen, eso le pasó a mi esposa”, “Igual yo desde tenía 4 años hasta los 17, y cuando le dije a mi mamá no me creyó, le tuvieron que preguntar a una prima para saber la verdad”.