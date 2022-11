Dua Lipa aclara los rumores de su participación en Qatar 2022 con contundente mensaje

Como es de esperarse, uno de los momentos más deseados por los espectadores alrededor del mundo es la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022, que se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Jor a las 19:00 (hora local). Han sido muchos nombres los que han sonado para la apertura de la competencia, entre ellos el de la artista Dua Lipa, quien a través de un contundente mensaje aclaró si participará o no.

A través de su cuenta de Instagram, Dua Lipa publicó un mensaje en el que aclaró los rumores que surgen a pocos días de darse el pitazo inicial de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”, escribió en una de sus historias.

Luego continuó el mensaje diciendo: “estaré haciéndole barra a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”.

Mensaje de Dua Lipa (Capturas de pantalla de Instagram)

La lista de artistas convocados a Qatar

Aunque algunos fanáticos podrán disfrutar de eventos de manera gratuita, como el Calvin Harris, Diplo, Trinidad Cardona, Norah Fatehi, Clean Bandit y GIMS, del 19 al 18 de diciembre, en Al Bidda Park; otros si tendrán costo desde $238.245 hasta $15.700.368, al cambio de este sábado.