JLo responde a quienes la critican por usar el apellido de su esposo

Desde el pasado mes de julio, Jennifer López selló su amor con el actor Ben Affleck al casarse de manera sorpresiva en Las Vegas, tras varios meses de romance.

Los fanáticos se emocionaron por el matrimonio de la cantante y actriz, pero luego se decepcionaron un poco al saber la decisión de la artista en utilizar, a partir de ahora, el apellido de su esposo, para convertirse en Jennifer Affleck.

En una entrevista para la revista Vogue, se refirió a los comentarios recibidos durante esos días y explicó las razones de su decisión.

“¿Qué? ¿En serio?”, pregunta. “La gente todavía me va a llamar Jennifer López”, dijo la estrella de 53 años.

La noticia de que JLo tomó el apellido de Affleck comenzó a aparecer en los titulares después de que la cantante firmara su boletín de suscripción ‘On the JLo’ como “Mrs. Affleck”.

“Mi nombre legal será la señora Affleck”, dijo la puertorriqueña.

La intérprete del tema ‘On The Floor’ dijo: “Mi nombre legal será la señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgulloso de eso. No creo que eso sea un problema”.

Al ser cuestionada sobre si no le gustaría que el nombre del actor fuera “Mr. López” la artista señaló: “¡No! No es tradicional. No tiene ningún romance. Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a qué me refiero? Tengo mucho control de mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona”.

“Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos al respecto, y eso también está bien. Pero si quieres saber cómo me siento al respecto, siento que es romántico. Todavía me lleva la tradición y el romance, y tal vez soy ese tipo de chica”, dijo.

La pareja conformada por Jennifer López y Ben Affleck reavivó su amor a mediados del 2021, después de que López cancelará su compromiso de matrimonio con el exbeisbolista, Alex Rodríguez.