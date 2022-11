Rocky The Kid suelta “rumor de pasillo” sobre supuesta salida de Jugando Pelota Dura de TeleOnce

El locutor radial y animador Roque Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid realizó unas expresiones donde alegó que hay rumores de una posible salida del programa Jugando Pelota Dura de la emisora TeleOnce.

Según el locutor, hay un “rumor de pasillo” en el canal donde aseguran que el programa saldría del aire debido a una posible candidatura del presentador del espacio, Ferdinand Pérez, para la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

Las expresiones se dieron en medio de un cuestionamiento a la subsecretaria del PPD, Nina Valedón, sobre la situación actual de la colectividad.

“En el partido popular, ¿quién podría ganar una elección ahora mismo? ¿Cuál es la figura? A mi me han dicho que los únicos que podrían ganar serían David Bernier si se postulara y no se va a postular y el rumor grande y perdonen que lo diga aquí, a mi no me importa que me boten, yo estoy en radio y esto es un hobby para mi, el rumor grande de aquí de pasillo es que (Jugando) Pelota Dura se va y que este es el programa que viene a sustituir Pelota Dura, porque supuestamente Ferdinand Pérez es el hombre...¿Eso es cierto?”, expresó el locutor quien dejó sin palabras a sus compañeros del programa “El poder del pueblo” luego de lo comentado.

Sin embargo, las expresiones de Rocky The Kid son solo rumores y no han sido confirmadas por la empresa. Al momento, Jugando Pelota Dura que se transmite de lunes a viernes a las 7:00pm es uno de los líderes en su horario.