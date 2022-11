Laura Bozzo se somete a tratamiento estético para “rejuvenecer” su rostro

Luego de participar en ‘La Casa de los Famosos’, Laura Bozzo fue centro de críticas pues a pesar de que muchos saben cuál es su edad, al verla sin maquillaje y con su cabello al natura, el apodo que le fue otorgado es el de “Momia”, el mismo que ella adoptó en forma de broma y cada vez que publica una fotografía de en donde se muestra su rostro, intenta involucrarlo en una frase, como por ejemplo: “El regreso de la Momia”.

Recientemente, en un video que colocó en su cuenta personal del Instagram, la animadora peruana dio a conocer que se está haciendo un pequeño “arreglo” en su rostro con el objetivo de verse más joven.

En el post se muestra a Bozzo junto al doctor aplicándose botox, mientras ella grita un poco de dolor, por lo que el especialista en estética afirma que al momento de colocarse esto puede arder un poco. Asimismo, este explica los puntos claves para poder aplicarlo y que el efecto se verá en aproximadamente 3 días.

“Para los que me dicen que soy puro Photoshop, empezamos ya con Javier un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol, la próxima semana verán los cambios”, anunció en su cuenta.

Este comentario lo realizó en la descripción de video, pues hace unos días muchos de los usuarios criticaron la manera de mostrarse en redes sociales, en donde alegaban que las imágenes que publicaba tenía ediciones realizadas en Photoshop, pues en ‘La Casa de los Famosos’ se hacían notar más sus arrugas.

“¿Cómo está el Photoshop?”.

“Señora se está terminando todos los filtros del mundo, deje algo”.

“Oiga necesito ese photoshop y maquillaje que le hacen a usted”.

“Laura deberían hacerle también el Potoshop en las manos, porque ellas te delatan”.

“No me engañas Laura ya vi todas tus arruga en La Casa de los Famosos”.

Comentaron algunos usuarios en sus publicaciones anteriores.