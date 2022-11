La Casa de los Famosos: Ivonne Montero confiesa como pudo “soportar” a Laura Bozzo en el programa

La Casa de los Famosos es uno de los programas de Telemundo que ha captado a la audiencia debido a su formato, donde las celebridades deben convivir en un solo ambiente, sin posibilidades de salir durante tres meses, hasta saber cuál de ellos gana el juego y, por ende, el premio mayor.

Durante la segunda entrega, en la que Ivonne Montero salió triunfante, se pudieron observar diversas peleas entre el cuarto azul y el cuarto morado, y en otras ocasiones entre ellos mismo, dependiendo de lo que ocurriera en el momento.

Sin embargo, para nadie es un secreto que una de las rivalidades más notorias en el reality show, fue la de Laura Bozzo e Ivonne Montero, quien alegaba que la animadora peruana muchas veces la miraba mal o decía algunas indirectas.

De esta manera, luego de aproximadamente tres meses de haber finalizado el programa, la actriz mexicana decidió confesar cómo logró hacer para convivir con Laura durante todo ese tiempo.

“Cuando estás con un proyecto como este que sabes qué se trata, más de convivencia; a mí la verdad el tema convivencia en un principio me costaba trabajo la idea de entrar porque cada quién tiene su personalidad y yo no soy muy sociable que digamos, lo puedo hacer, no me incomoda, pero es algo que me conflictúa de cierta manera”, dijo la artista.

Asimismo, continuó explicando que el secreto es aprender que tiene tanto un inicio, como un final, por lo que ella se centró en eso para que así no pudiera afectarle.

“Nada más tener la consciencia de que es un principio y un fin, que si puede definir muchas cosas pero no va a cambiar mi ciencia, que los voy a seguir viendo al día siguiente. Entonces hay que tener mucha consciencia de esto para que no te afecte y poderlo llevar”, confesó.