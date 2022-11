¿Taylor Swift en DeadPool 3? Esto ha dicho Ryan Reynolds sobre el posible cameo

Ryan Reynolds y su esposa, Blake Lively, comparten una profunda amistad con la artista, Taylor Switf. Por eso, cuando se dio el anuncio de DeadPool 3, muchos comenzaron una teoría conspirativa de una presunta participación de la cantante en la cinta de Marvel.

Los rumores fueron creciendo luego de que muchos notaran que el anuncio que hizo Ryan Reynolds se haya grabado en la misma casa en la que se filmó el cortometraje de All Too Well de la cantante estadounidense.

Ante la ola de comentarios, Reynolds respondió a Entertainment Tonight, diciendo lo siguiente: “Si filmamos la próxima película de Deadpool en nuestra casa, este sería ese lugar”. Sobre la posible participación de Swift, añadió: “¿Estás bromeando? Yo haría cualquier cosa por esa mujer. Es una genio”,

En el pasado, la cantante había coqueteado con el personaje en una fiesta de disfraces donde lució el particular antihéroe de Marvel.

Preparativos de Deadpool 3

La cinta, que contará con la participación de Hugh Jackman en el papel de Wolverine, todavía no ha iniciado su proceso de grabación, pero ya tiene confirmado su fecha de estreno para el 6 de septiembre del 2024.

La cinta será dirigida por Shawn Levy, con un guion escrito por Wendy Molyneaux y Lizzie Molyneaux-Loeglin de Bob’s Burgers, y los escritores de Deadpool y Deadpool 2, Rhett Reese y Paul Wernick contribuyendo en el libreto final.

Kevin Feige dijo que espera que Deadpool 3 haga por Wade Wilson, lo que Thor: Ragnarok hizo por el Dios del Trueno, confirmando que el personaje ingresaría al Universo Cinematográfico de Marvel.

“Un saludo a todos, lamentamos muchísimo habernos perdido el D23, pero ahora os confirmamos que estamos trabajando muy duro en la próxima película de Deadpool. Y su primera aparición en el UCM tenía que ser muy especial, claro”, comentó Reynolds antes de anunciar la participación de Jackman como Wolverine.