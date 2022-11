Rebel Wilson y las famosas que se han convertido en madres por medio de vientre subrogado

Luego de que Rebel Wilson compartió que mantenía una relación amorosa con la empresaria Ramona Agruma, con quien se comprometió, ahora sorprendió al compartir que se convirtió en madre, por medio de un vientre subrogado.

Ella no es la única famosa que ha recurrido a esta opción para cumplir su sueño, así que te compartimos quiénes más lo han hecho.

Rebel Wilson ya es mamá

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la comediante anunció la llegada de su primera hija Royce Lillian.

“Les estaré por siempre agradecida a todos los que estuvieron involucrados (ustedes saben quienes son), esto fue algo que tomó años por hacer. Pero particularmente quiero agradecerle a mi hermosa subrogante, que la llevó y dio a luz con tanto amor y cariño. Gracias por ayudarme a empezar mi propia familia, es un regalo asombroso. El mejor regalo”, escribió.

Kim Kardashian

La socialité es madre de Saint, Chicago, North y Psalm. Su proceso comenzó en 2014, luego de haber contraído matrimonio con su ahora exesposo Kanye West.

Se tuvo que someter a diversos tratamientos para poder tener a sus dos hijos mayores, pero luego fue diagnosticada con un problema de salud conocido como placenta retenida, así que recurrió a un vientre de alquiler para seguir aumentando la familia.

Sarah Jessica Parker

La protagonista de “Sex and the City” ya tenía un hijo, pero quería un segundo embarazo que no pudo concretarse, así que decidió rentar un vientre y así nacieron sus hijas mellizas.

Priyanka Chopra

La actriz junto a su esposa Nick Jonas recurrieron a este método y en mayo de este 2022 anunciaron que en enero se había convertido en padres, pero que decidieron mantenerlo en secreto hasta estar listos.

Hasta ahora, han querido mantener en privado la identidad de la pequeña.

Nicole Kidman

En 2010, la actriz compartió el nacimiento de su segunda hija, Faith, por medio de un vientre de alquiler, tras sus múltiples intentos por embarazarse de nuevo.