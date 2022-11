No solo Nicky Jam, esta sería la lista de famosos a los que Aleska les habría hecho “Brujería”

Luego de que se diera a conocer un video en donde la ex de Nicky Jam, Aleska Génesis apareciera en una videllamada junto a una señora para hacerle un tipo de “brujería” al cantante con el objetivo de que este regresara con ella, las redes sociales se ha inundado de diversos comentarios en contra de la chica y algunas especulaciones que salieron a raíz de todo esto.

Y es que esta vez, uno de los ex de Aleska apareció nuevamente para dar a conocer algunas cosas que nadie sabía de la modelo. Se trata de Miguel Mawad, el empresario venezolano que se encargó de difundir el video donde aparece la modelo con la señora, y vuelve nuevamente a las redes para demostrar que él no tiene nada que ver con la supuesta “campaña de marketing” que pudiera estar haciendo la chica.

“Con respecto a la publicación de Aleska de mañana a las 8 pm ‘Mala’. Yo no tengo nada que ver; no me presto a ningún experimento social, ningún video, ni nada con su persona; no me hablo con ella y estamos en un proceso judicial bien denso”, inicia el escrito del empresario.

Asimismo, este asegura que no solo a él y a Nicky Jam ha intentado practicarle este tipo de “brujería”, sino que también lo habría hecho con otros famosos en su momento, asegurando que tiene pruebas de todo esto. “Aleska Génesis no solo practicó la brujería conmigo y Nicky Jam, también lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier R Borgio, Lary Blag, su mamá y novia (Tengo pruebas de todo)”.

Por otro lado, a pesar de las especulaciones que se han dado en internet, Mawas también afirma que todo lo que ha mostrado es “legítimo y verdadero”, indicando que tanto ella como su familia son malas personas.

“Lo que las malas de las Castellanos hagan con su vida no me interesar, y lo que ustedes quieran creer, apoyar y aplaudir es criterio de cada quien y yo lo respeto. Y para finalizar les digo, tengo una hija que es mi vida de 10 años, un hijo de 9 años que es mi motivación y un ahijado que lo quiero como a mi hijo, a los cuales también le hicieron brujería. Hay Gente que es mala del alma, de convicción y de corazón; y después están ellas”, finaliza diciendo el escrito.