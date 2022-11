El amoroso beso que Piqué le da a Clara Chía Martí luego del partido de despedida con el Barcelona

Gerard Piqué dijo adiós a las canchas en un partido que disputó con su equipo el Barça contra el Almería, como siempre se notó la actuación destacada del jugador quien además vivió una noche que no olvidará al recibir una serie de elogios y el gran homenaje que le hizo el club y sus aficionados en el Spotify Camp Nou.

En este último encuentro donde participó Gerard Piqué, su equipo se tituló campeón, situándolo circunstancialmente en la cima de la liga española que, según refieren los expertos en temas del balón pie, el equipo sigue sufriendo los embates que traerá consigo el sorpresivo anunció de despedida del catalán de 35 años y ex pareja de Shakira.

“Quiero agradecer a todos. Agradecer a mis compañeros, al staff técnico y a todos en el club. Gracias por todo”, dijo Piqué con su voz entrecortada, luego rompió en llanto y dijo: “a veces amar es también saber cuándo irse”.

Luego de esta emocionante despedida la vida de Gerard Piqué sigue estando en el tapete, esta vez al hacerse viral un video donde se ve con su novia Clara Chía Martí quien se presume estuvo en la sombra de la despedida en el Camp Nou y asistió después que el encuentro había finalizado para evitar crear un revuelo innecesario por su presencia y restarle protagonismo a quien realmente lo tenía: Piqué y sus hijos Milan y Sasha.

Una vez que el estadio quedó vacío y en silencio, sin espectadores Piqué compartía con un grupo de allegados y su nueva pareja Clara Chía Martí a quien sin miramientos abrazó y besó cariñosamente. Una vez que se dio cuenta que estaban siendo vistos por desconocidos, se separaron y siguieron conversando como si nada estuviera ocurriendo.

Las imágenes evidencian el afecto que Gerard tiene por la joven que se ha convertido en la manzana de la discordia y a quien muchos responsabilizan de ser la causante de la separación del astro catalán con Shakira luego de 12 años juntos y dos hijos en común.

Lo cierto es que pese a este retiro del campo de futbol a Piqué no le faltará el apoyo de su familia, entre ellos su abuelo, Amador Bernabéu quien defendió a su nieto y lo considera un señor.

“Son muchos años de haberlo llevado a esta casa, he vivido toda su historia, por lo tanto son momentos de cariño que uno recuerda. Se va como un señor, como lo que realmente es. El que no lo conoce a fondo no tiene derecho a criticarlo”, expresó.