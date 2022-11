“Aquí me tienes hablándote bonito” ¿De quién está enamorada Karol G?

No se sabe con exactitud si se viene un nuevo tema o es una dedicatoria para alguien, pero el pie de publicación de las últimas fotografías de la colombiana Karol G han llamado la atención de todos sus seguidores en la red social Instagram.

Y es que ‘La Bichota’ luce sumergida en una piscina perfectamente ataviada en un traje de baño en una tonalidad beige con relieves, pero mostrando de una manera insinuante su derrier, y dejando clara la razón por la que es considerada una de las mujeres más sensuales en la actualidad.

Pero además de ese detalle hubo otro que desató la intriga en su comunidad digital y son las frases con las que acompañó el seriado de imágenes en las que se lee perfectamente “Juré que no me iba a coger de ningún culi… y aquí me tiene hablándote bonito 💦 💦 💦 💦 💦 💦 💦 💦 💦 💦 13″.

El número al final también fue posteado en sus historias por lo que muchos aseguraron que posiblemente se trate de un nuevo tema de ‘La Bichota’ con el que sorprenderá en pocas horas, ya que el artista musical Ovy On The Drums hizo hincapié en la cifra en los comentarios, por lo que habrá que esperar para conocer de qué se trata.

Sobre la frase muchos presumen que dedicada a Feid, pues desde hace unas semanas atrás se le viene relacionando con el también cantante, pues es de recordar que en ese entonces la ropa que llevaba puesta, es el mismo buzo que Feid publicó en julio del 2021 en uno de sus posts en la red social Instagram. Sobre la pieza se puede leer “Ye must be born again”, por lo que no hay duda que una oportunidad nace de nuevo.

Para muchos de los seguidores nada es casualidad, por lo que llenaron el post del cantante haciendo referencia a la presunta relación de ambos, que quedaría confirmada con esto.