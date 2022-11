Anuncian el elenco del musical “West Side Story”

BAS Entertainment anunció hoy, martes, el elenco estelar del montaje de “West Side Story”, icónico musical de Broadway, en cartelera del 10 al 12 de febrero de 2023 en el Centro de Bellas Artes “Luis A. Ferré” (CBA) en Santurce.

La cantante, actriz y bailarina Ana Isabelle, quien tuvo participación en la versión cinematográfica de Steven Spielberg que estrenó en diciembre de 2021, encabeza el elenco como “Anita”. La talentosa artista había liderado 80 funciones en el Guthrie Theater en Minneapolis, Minnesota (2018) con ese personaje protagónico, alzándose con un galardón como Mejor Actriz.

Amanda Rivera, de la nueva generación de talentos y quien viene ascendiendo con mayor solidez, encarna el papel de María. Rivera se ha destacado en el teatro musical en varias producciones en Estados Unidos (“The Sound of Music”, “Evita” -fungiendo como “understudy” de Eva Perón- y “West Side Story”, donde interpretó a “María”) y a nivel local (“Les Misérables”, “Beauty and the Beast” y, recientemente, “In The Heights”).

El personaje de “Tony” lo interpretará Kedward Avilés (de los Caribbean Tenors), quien ha estado ligado al teatro musical desde su vida universitaria. Intervino en óperas como “La Finta Giardiniera” y en musicales como “Into the Woods” y “Evita”. En 2020 fue parte del “reality show” de canto “Number 3″ en Brasil, donde resultó ganador seleccionado por el público.

A ellos se suman Braulio Castillo, Axel Serrant, Eric Yamil Cruz, Luis Obed Velázquez, Milca Álamo, Julio Enrique Court, Jesús Sánchez Rodríguez y Sebastián Serra, este último fue parte, también, del filme “West Side Story” de Spielberg.

“Luego de una rigurosa audición seleccionamos el mejor reparto para esta puesta en escena de ‘West Side Story’. Es un verdadero privilegio contar con un elenco probado, más jóvenes que van en ascenso constante gracias a su talento, disciplina y compromiso. Una vez más BAS Entertainment brindará todas las herramientas para que brillen en el escenario, para beneplácito del pueblo con montajes de primera categoría, presentando producciones de prestigio que han recorrido el mundo”, destacó el productor Ender Vega.

Vega informó, además, que la pandilla de los “Puerto Rican Sharks” está compuesta por Sergio Ríos, Josué Torres Ortiz, David Josué Villarreal, Nayaret Ennovi, Sonya Hernández, Catherine Mercado y Militza Arzola, que se enfrenta en escena a la pandilla de los “American Jets”, integrada por Franklyn Fuentes, Ignacio Torres, Ricardo Laboy, Solimar Arzola, Luz Marina Cardona, Alessandra Casanova, Edriz Rosa y Alejandra Reyes, entre otros.

La historia de “Romeo y Julieta” de Shakespeare se transporta en “West Side Story” a la ciudad de Nueva York, situando la acción en Upper West Side, a mediados de los ‘50. La producción explora la rivalidad entre estas dos pandillas callejeras en guerra. Todo se complica cuando “Tony”, un antiguo miembro de los “Jets”, se enamora de “María”, la hermana del líder de los “Sharks”.

El musical está basado en el libro del director de teatro y guionista estadounidense Arthur Laurents. La producción original de Broadway debutó en 1957, resultando nominada a seis Premios Tony, los más famosos en teatro.

BAS Entertainment tiene la encomienda de este montaje exclusivo de “West Side Story”, que dedicará a la renombrada actriz puertorriqueña Rita Moreno, distinguida por el libro de Guinness como la primera artista latina que ha logrado copar los cuatro premios principales de la industria norteamericana del espectáculo (Oscar, Tony, Grammy y Emmy). Moreno fue protagonista de la primera adaptación cinematográfica, ganando el Premio Oscar en 1961. Además, realizó una intervención especial en la cinta cinematográfica de Steven Spielberg y fungió como productora ejecutiva.

Según los críticos, el tono oscuro de “West Side Story”, sus sofisticadas melodías y escenas de baile, y el acercamiento a los problemas sociales de la época marcaron un punto de inflexión o cambio en el teatro musical estadounidense. Esto llevó la pieza a recorrer el mundo y muchas de sus canciones son clásicos.

El elogiado director Marcos Santana tiene la responsabilidad de la puesta en escena local, con el maestro Ángel “Cucco” Peña a cargo de la dirección musical.

“West Side Story” se presentó en Puerto Rico en 1964 con la actriz Lotti Cordero como “Anita” y Diana Fernández en el rol de “María”, bajo la dirección de Roberto Cox. En 1981, Marian Pabón (“Anita”) y María Elaine Arandes (“María”) encabezaron el elenco en el Centro de Bellas Artes de Santurce, dirigidas por la fenecida dramaturga Victoria Espinosa.

Chita Rivera cautivó en su estreno en Broadway, Anita Vélez Mitchell (ya fallecida) interpretó a “Anita” en la década de 1960, y Rita Moreno en la gran pantalla (1961). La actriz Yamil Borges, natural de San Lorenzo, le dio posteriormente vida escénica en Estados Unidos y en Japón.

Para boletos, debe acceder a Ticketera (ticketera.com o en el teléfono 787 305-3600) y más información en las redes sociales de BAS Entertainment.