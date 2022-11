Amaia Montero: aún no ha dado señales de vida desde su última publicación en Instagram

Ha transcurrido casi un mes desde las últimas publicaciones que posteó Amaia Montero en su cuenta de Instagram y que despertó la preocupación de sus seguidores. En una fotografía blanco y negro se le ve despeinada, sin maquillaje y con un semblante visiblemente desmejorado.

La imagen es acompañada de un mensaje que dejó como comentario: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

En la siguiente publicación la ex vocalista de La oreja de Van Gogh compartió un extracto de ‘La boca del lobo, tema lanzado en 2018, cuya letra da por sentado que Montero estaría pasando por una difícil situación.

Desde entonces, su fanaticada sigue preocupada por el estado de salud físico y mental de la cantante, Mientras esperan que de señales de vida las manifestaciones de cariño y apoyo en sus redes sociales no han cesado.

Días después del desconcertado mensaje que encendió las alarmas mediáticas su hermana Idoia Montero, quien es muy cercana a la artista, habló para el programa español Espejo Público que se transmite en Antena 3, confesando que la famosa no está atravesando su mejor momento y que no le corresponde a ella dar ningún detalle al respecto.

“Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada”, aclaró, además precisó que la intérprete de Muñeca de trapo es “muy sensible, y no lo ha pasado nada bien en algunos momentos. No sólo por las críticas de las redes y el físico y demás, sino por la muerte de su padre”.

Su hermana, quien dejó claro que no es su representante, por lo que la misma vocalista le contará a su público lo que le acontecía. Negó que Amaia estuviera desaparecida como algunos medios han querido señalar, más bien aprovechó para aclarar que estaba en su casa acompañada de familiares.

Idoia dijo que la manifestación de Amaia nada tiene que ver con una campaña para promocionar su nuevo álbum musical como solista.

Con este nuevo trabajo discográfico la artista española podría celebrar sus 25 años de carrera artística, tal y como lo dijo hace semanas antes de estar en tela de juicio su estado de salud: “Voy a volver, lo daré todo como siempre”.