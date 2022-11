Tras críticas por supuesta “brujería”, ex de Nicky Jam ahora habla de Dios

La expareja de Nicky Jam, Aleksa Génesis, está en el medio de la polémica luego de que en redes sociales se publicaran unos videos donde aparenta estar consultando una “bruja” para realizarle un “amarre” al cantante de música urbana.

La pareja parecía destinada a estar toda la vida juntos, pues se tatuaron, ya vivían juntos y hasta el cantante le había regalado un Lamborghini a la modelo. Sin embargo, todo terminó y no de una forma muy sana, pues varios rumores empezaron a crecer y hasta de relaciones pasadas por parte de Génesis.

Nadie puede negar que la belleza de ella es espectacular, “de otro mundo” aseguran algunos. Pero según su expareja, no era para nada una perita en dulce, pues en medio de una entrevista, Miguel Mawad, aseguró que la mujer hasta lo había golpeado, y ella se hizo la víctima.

Ahora las cosas se pusieron mucho más delicadas, pues al parecer, el teléfono de la modelo fue hackeado y encontraron un video de una videollamada de ella con una bruja, en donde amarraba a al cantante:

“Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie si no para mí. Además que solo piense en mí y en más nadie, que solo se le levante el miembro conmigo”

Ante tremenda polémica, la modelo decidido defenderse de todos los comentarios que estaba recibiendo en redes sociales: “Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mi y quien tiene la respuesta a todos mis problemas. El es el único en quien debemos confiar y creer”

Pero no fue todo, Génesis aseguró que nunca llegó a hacer lo que la bruja le dijo, con respecto a las gotas de orines “Chama, nunca lo llegué a hacer, pero prueba tu a ver y me dices”, respondiéndole a una seguidora que le preguntó si le había funcionado.

En medio de toda la polémica, el exnovio, Miguel, le escribió públicamente a Nicky Jam para pedirle que no dejara que esta mujer le arruinara la vida y lo alejara de sus amigos, pues ya lo había hecho con él.

¿Cómo reaccionó Nicky Jam ante la brujería de su ex?

El cantante decidió publicar un video de un hombre riéndose, mientras ve algo en su celular, así que afirmó “Yo viendo los mensajes de brujería en el DM, Dios es todo”. A pesar de que el tema es un poco delicado, parece que lo tomó con gracia.

Dicen las malas lenguas que todo lo que está pasando, solo es marketing de una canción que lanzará prontamente.