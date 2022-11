Rinden homenaje a la actriz puertorriqueña Luz María Rondón

Este pasado fin de semana la producción y elenco de “El Estanque Dorado”, le rindió un merecido homenaje a la primera actriz puertorriqueña Luz Maria Rondón.

La actriz, que se presentó con su familia en la función de este pasado domingo, fue sorprendida con un emotivo video por parte de algunos de sus ex-alumnos de la escuela de artes escénicas que mantuvo por muchos años junto al compañero actor Herman O”Neill.

Los mensajes fueron de los actores y actrices; Luis Roberto Guzman, Nestor Rodulfo, Yezmin Luzzet, Madelyn Ortiz y Modesto Lacen, estos dos últimos son los productores y actores de la pieza.

En el homenaje, la producción y el Gerente General del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferre Jetppeht Perez de Corcho Morgado, le obsequiaron un mural en cerámica llamado “Un Canto al Sol”, creado por el artista Jaime Suarez hace 40 años donde muestra la fachada del Centro.

Luzma, como le dicen de cariño, está por cumplir 90 años y sobre 60 años de carrera artística.

“Me siento como coco y sumamente agradecida al elenco que son como mis hijos por este homenaje que me han hecho en vida”, dijo entre lágrimas la primerísima actriz.

El Estanque Dorado seguirá su puesta en escena este próximo sábado 12 y domingo 13 de noviembre de 2022 en el Centro de Bellas Artes de Santurce y cuenta con las actuaciones de René Monclova, Cristina Soler, Ulises Rodriguez, Madelyn Ortiz, Mauricio del Valle y Modesto Lacen, todos bajo la dirección de Emineh de Lourdes.

“Norman Thayer” (René Monclova) y su esposa “Ethel” (Cristina Soler), son dos ancianos que van a pasar sus vacaciones de verano a “El Estanque Dorado”. Aquí han vivido momentos hermosos, pero la edad ha provocado que el carácter de Norman se torne amargo y que no disfrute de sus últimos años como debiera. Por su parte Ethel es una señora vivaracha que no coge lucha cuando Norman se pone pesado y sigue viendo todo lo bueno que hay en él. Su hija “Chelsea” (Madelyn Ortiz) no va a visitarlos hace años debido a las diferencias con su papá. Este año decide ir a verlos y aprovecha la visita para presentarles a su prometido “Bill” (Ulises Rodríguez), el cual tiene un hijo llamado “Billy” (Mauricio Del Valle). Es este último personaje quien logra romper esa coraza que ha desarrollado Norman, convirtiéndose en el nieto que nunca tuvo. Por su parte el cartero “Charlie” (Modesto Lacén), con su particular risa, interrumpe de vez en vez como si fuera otro miembro de la familia, ya que fue el novio de Chelsea de verano en verano.

La nostalgia de tantas vacaciones vividas en “El estanque dorado” y la vejez de Norman y Ethel, provocan que se limen asperezas con su hija y se dejen atrás dilemas familiares, para poder disfrutar del verano o los veranos que les puedan quedar juntos.