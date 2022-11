Los reveladores videos de supuesta “brujería” a Nicky Jam

Una serie de videos publicados en las redes sociales muestran cómo supuestamente la exnovia del exponente urbano Nicky Jam, Aleksa Génesis interactúa con una persona que se identifica como “bruja” para realizar un “amarre” y emplear técnicas en su vida amorosa, familiar y de amigos.

En los videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, Génesis pregunta como mantener al reguetonero en su vida. Entre las recomendaciones de la “bruja”, la mujer le dice a Génesis que guarde su orina y le aplique a la comida que le da al cantante, algunas gotas. “Vas a agarrar tu orina en ayudo, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas que representan sus cinco sentidos”, se escucha en la conversación.

En otro de los fragmentos publicados, Génesis repite en varias ocasiones manifestaciones relacionadas al cantante y que la quiera nuevamente en su vida. “Que Nick Rivera me busque desesperadamente que no tenga ojos para nadie más, que Nick Rivera me desee sexualmente, que quiera volver conmigo a mis brazos”, afirma varias veces.

Génesis también habla de la nueva pareja de Nicky Jam y explique que, “si él se aleja de ella, se va a acercar a mí más rápido”. A lo que, la “bruja” agrega que hará un bebedizo que le permitiría separar a Nicky Jam de su pareja. Entre los principales ingredientes están: heces de perro, gallo y gato, azufre y pimienta voladora, entre otros.