Daniel Habif enfrenta a supuesto hombre armado durante show en Estados Unidos

Daniel Habif ha pasado por varios momentos difíciles en su carrera, desde accidentes, asaltos y otro tipo de agresiones. El conferencista está en plena gira de Ruge por diferentes ciudades de Estados Unidos y México. Ante esto, circula por la plataforma de TikTok un video grabado durante un show en Denver, Colorado, donde Habif fue sorprendido por un seguidor.

El filántropo y emprendedor se ha convertido en una especie de líder que brinda a sus aliados armas para salir victoriosos en la guerra llamada vida, pero esta vez esa arma se convirtió en real, cuando el mismo conferencista señaló que el hombre que subió portaba un arma.

“Tranquilo, tranquilo hermano, tranquilo pero por favor tranquilo hermano; por favor, por favor, tranquilo”, decía Habif, mientras acompañaba a la gente de seguridad hacia atrás del escenario.

“Disculpen, disculpen no sé qué acaba de pasar... ¿Qué pasa cómo que trae un arma (inaudible)?, ¿Cómo que traes, no, no, no hermano, cómo pero qué traes... tranquilo”, para luego desaparecer del escenario.

Segundos después regresa para decir, “Uy, uy muchachos disculpen esto eso es un tema de seguridad... cómo pueden entrar así claro, cómo cabrón, cómo con una...”, dijo nervioso y mirando hacia atrás de una cortina.

La confusión provocó pocas reacciones entre el público, que al parecer no sabía si era real o falso ese momento.

“Me apena y avergüenza muchísimo esto muchachos, pero es la primera vez que me sucede, lo siento muchísimo”, mientras respira profundamente.

Y añadió, “disculpen esto yo hablando de la muerte y muriéndome arriba, no qué bárbaro”.

El video está fechado el primero de octubre, y al parecer el hombre pasó todos lo filtros de seguridad y decidió pasarse al escenario con la intención de que le autografiara uno libros, después vino todo la confusión, que dejó varias reacciones entre los internautas.

“Es parte del show”, “Despide esa seguridad, no confíes”, “Puro show, si fuera cierto no la estuviera contando, digo yo”, “Estuve ahí y si fue real y peligrosos”, “Estuve ahí ese día, de hecho, el chavo estaba a unos pasos míos”, “El chavo estuvo sentado a un lado de nosotros, siempre estuvo muy nervioso y raro. Actuado no fue”.

El filántropo y emprendedor, conocido como uno de los mejores y más importantes conferencistas de habla hispana en el mundo. En los últimos dos años, ha realizado más de 320 conferencias, logrando presentarse en más de 170 ciudades y consiguiendo un éxito rotundo.

