Nick Carter, de los ‘Backstreet Boys’, ya había perdido a una hermana, antes de Aron

Aron Carter tenía 34 años y toda la vida vivió con los lujos de su hermano, que contaba con todo el reconocimiento mundial por su banda de los ‘Backstreet Boys’. Fue precisamente el acercamiento que tuvo con el mundo de los fanáticos, lo que lo llevó a probar sustancias psicoactivas que cada vez iban empeorando.

El chico logró hacer parte de “I just can’t wait to be king” en la película “El Rey León”, incluso formó parte de programas juveniles como “Sabrina, cosas de brujas” y “Lizzie McGuire”. Su carrera iba muy bien, hasta que en el 2021 tuvo que ser ingresado a un centro de rehabilitación por consumo de estas mismas drogas.

Pero no resultó nada bien, pues el chico terminó consumiendo e incluso, más duras de las que consumía antes.

En la mañana del 5 de noviembre, aproximadamente a las 11 de la mañana, se registró una llamada de emergencia desde la casa de Aron. Una personas aseguraba que el chico se había ahogado en la bañera.

Los policías llegaron encontrando la terrible escena de que el cuerpo sin vida del chico, reposaba en su baño.

Pero no es el único integrante que ha perdido Nick, pues en el 2012, su hermana Leslie perdió la vida, luego de que sufriera una sobredosis de los medicamentos que estaba tomando para su depresión. Al parecer, ya había un antecedente de enfermedades mentales en la familia, pues Aron, también había sido diagnosticado con Bipolaridad.

Hasta el momento, Nick no se ha pronunciado en redes sociales, pero muchos ya le han hecho llegar sus condolencias, pues no debe ser nada fácil volver a enfrentar la muerte, diez años de perder a su hermana.