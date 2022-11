Hermano de Aaron Carter le envía emotivo mensaje

Nick Carter, hermano mayor de Aaron Carter, le envío hoy, domingo, un emotivo mensaje, tras el fallecimiento del rapero de 34 años ayer, sábado.

En una publicación en Instagram compartida por la revista People, el también integrante de los Backstreet Boys, compartió una desgarradora despedida a su hermano menor.

“Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”, empieza su escrito en Instagram. “Siempre he tenido la esperanza de que de alguna manera, algún día, tomase el camino de la salud y finalmente encontrara la ayuda que desesperadamente necesitaba”, escribió el intérprete de “I want it that way”.

Asimismo, en una galería de los hermanos en diferentes etapas de su crecimiento, Nick expresó lo que sentía por Aaron.

“Te echaré de menos hermano, más de lo que nadie jamás sabrá. Te quiero Chizz. Ahora finalmente podrás encontrar la paz que nunca tuviste en la tierra... Te amo, hermano pequeño”, finalizó.