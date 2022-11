Francis Rosas aclara su “enemistad” con Burbu

El comediante Francis Rosas se sentó a dialogar con su excompañera de labores Angelique Burgos “La Burbu” quienes por más de una década formaron parte del programa Pégate Al Mediodía (WAPA TV).

En un momento de la entrevista publicada en el canal de YouTube de “La Burbu”, esta le pregunta si en algún momento estuvieron enemistados como podrían pensar muchos en el país. Sin embargo, Rosas le aclaró que no y que si fuera de esa manera él sería bien honesto y lo comunicaría.

“¿Tú tienes algún tipo de enemistad? ¿Yo te he hecho...tú tienes algún tipo de resentimiento conmigo?”, preguntó la animadora.

“La gente piensa...«adiós, pero estos no se hablaban, adiós pero estos estaban tirándose». Yo nunca dije nada de ti, tú nunca dijiste nada de mi, yo creo que eso nunca existió”, añadió Burbu.

“No y tú sabes que yo soy bien honesto Angelique”, contestó Francis. “Yo nunca digo nada de nadie y tú sabes que si yo tuviese algo, yo te llamo y hablamos con calma”, añadió Rosas.

Burgos también compartió que ambos tuvieron una conversación por mensaje de texto donde aclararon que no tenían problemas entre ellos.

El pasado año, cuando Rosas renunció a las producciones Sanco de Gilda Santiniy Sunshine Logroño, Burgos comentó sobre la situación en el programa radial “El Despelote” donde indicó que este no realizó su salida de la mejor manera.

“Pero es que no fue muy bien, perdóname, pero no ejecutó bien, osea tú no puedes decir que algo está bien cuando no está bien, y yo amo a Francis, si hay alguien en esta industria que es real todo el tiempo, ese chamaco lo que tú ves es lo que es, yo adoro a Francis, como persona y como talento. Entiendo su posición porque soy talento y lo puedo entender y a veces tu piensas que la guagua pasa una vez en la vida, y lo puedo entender, pero no sé a lo mejor se pudo haber llevado de otra forma aunque el final fuera el mismo, no iban a estar de acuerdo, o lo manejaran como lo manejaran, el sin sabor iba a estar ahí “, comentó la Burbu en junio del 2016.

Entrevista a Francis Rosas