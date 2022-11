The Playlist en Netflix: así es la serie que habla del origen de Spotify

The Playlist está disponible en Netflix (Captura)

En este 2022 hubo una tendencia en las producciones de las plataformas streaming, que consiste en retratar los orígenes de exitosas empresas. Lo vimos con Super Pumped: The Battle For Uber (Uber) WeCrashed (WeWork) y recientemente con The Playlist, la docu-drama de Netflix que relata los acontecimientos detrás de Spotify.

The Playlist es una miniserie inspirada en el libro Spotify Untold escrito por Sven Carlsson y Jonas Leijonhufvud y creada para Netflix, donde se cuenta el nacimiento de la compañía sueca de música streaming, Spotify.

Spotify es una compañía que transformó completamente la industria de la música, por eso los desafíos e imprevisto por la que pasaron sus fundadores son dignas de una apasionante historia que ya se encuentra disponible en Netflix.

Detalles de The Playlist

Sinopsis

Un aspirante a emprendedor, Daniel Ek, encontró una oportunidad de negocio entre la batalla de los “pesos pesados” de la industria musical y la piratería. Ek vio una solución, nunca antes vista en la turbulenta industria musical. Decidió construir un servicio de transmisión de música gratuito y legal junto con su socio, Martin Lorentzon. Lo que no esperaba, es que ese servicio “revolucionaría” la industria mundial de la música y enfrentaría desafíos imprevistos.

Elenco

Los protagonistas de esta miniserie son:

Edvin Endre como Daniel Ek

Gizem Erdogan como Petra Hansson

Christian Hillborg como Martín Lorentzon

Ulf Stenberg como Per Sundin

Dirección / Guion / Producción

La historia dirigida por Per-Olav Sørensen es una adaptación de Christian Spurrier sobre el libro creado por Sven Carlsson y Jonas Leijonhufvud. Todos bajo la producción de Berna Levin, Luke Franklin y Eiffel Mattsson.

Episodios

Son solo 6 episodios de una hora de duración.

Tráiler