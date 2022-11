Burbu confiesa lo que podría estar fallando en su nuevo programa

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” se sinceró sobre lo que está sucediendo dentro de la experiencia con su nuevo programa televisivo “Burbu Nite” en una conversación que tuvo con el también animador y comediante Francis Rosas para su canal de YouTube.

Al abordar el tema sobre sus respectivos programas de televisión, Rosas, quien hasta hace poco también tuvo su ‘late night show’, “Acuéstate con Francis” en TeleOnce, la animadora quiso tener un momento de sinceridad con este y le indicó que siente mucha presión al ser productora ejecutiva de su propio proyecto y que aún no se ha encontrado para mostrarle al público su “autenticidad”.

“Yo te quiero ser bien honesta, yo anhelaba esta oportunidad también, pero todavía no me he encontrado, todavía no me siento yo. Todavía no siento esa autenticidad que me distingue que es lo que la gente ama de mi”, expresó Burgos.

“Y qué es lo que te está aguantando”, le preguntó Rosas en la conversación. A lo que la animadora contestó: “No sé, me estoy buscando. Yo tengo mucha presión de todas partes y eso me tiene que no me deja fluir”.

En la conversación Francis Rosas le indicó que ella cae muy bien tanto en el espacio del mediodía como en las noches. Incluso, indicó que al entrar a TeleOnce mencionó su nombre como ejemplos a seguir que ha tenido en su nueva faceta como animador.

El pasado 3 de octubre, la animadora comenzó su nuevo proyecto “Burbu Night” que se transmite a las 10:00pm por Wapa TV. Esta es la primera vez que la también modelo trabaja como productora ejecutiva de su propio espacio televisivo tras más de una década en el programa Pégate Al Mediodía.