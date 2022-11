Adamari López coquetea en vivo con Fernando Colunga y así de guapo luce el actor

Adamari López y Fernando Colunga son parte de la lista de los actores más queridos de México y aunque nunca compartieron escenas juntos, mantienen una linda amistad gracias a los distintos eventos y programas en los que han llegado a coincidir.

Luego de un tiempo ausente en las pantallas el galán de telenovelas regresa con la serie ‘El secreto de la familia Greco’ y para promocionar la misma apareció junto a López en su programa ‘Hoy Día’ donde ofreció algunos detalles y hasta un piropo se llevó de la presentadora.

Y es que para nadie es un secreto que Fernando es uno de los eternos galanes gracias a su atractivo físico y tras las distintas protagonizaciones que ha tenido en telenovelas como ‘Amor real’, por lo que a más de una le saca suspiros.

El piropo de Adamari López a Fernando Colunga

La chaparrita más querida de México siempre ha destacado por no tener filtros y su gran sentido del humor, por lo que no dudó en hacerle un cumplido a Fernando que no ha pasado desapercibido.

“Querida familia, mañana estrena en Netflix una serie espectacular, es la serie que se llama El secreto de la familia Greco, la cual es producida por Telemundo Streaming Studios protagonizada por un gran elenco de actores y actrices y hoy queremos darle la bienvenida, porque nos viene a contar más detalles de esta serie y sobre todo de su personaje tan oscuro, al protagonista de esta historia, el gran actor y además un gran amigo de hoy Día Fernando Colunga”, anunció Adamari.

A sus 56 años Colunga sigue manteniendo su belleza y su cuerpazo con el que atrae miradas, por lo que Adamari no pudo evitar decirle lo bien que se la pasará mirando su nueva producción.

“Aquiles Greco, que es el nombre de tu personaje, además es muy diferente a ti. Nosotros te vemos, perdón y chulearé, papasito, bombón, chulería, eres una divinura…”, expresó.

Su comentario le sacó unas cuantas risas al actor quien le respondió con un “No bueno, vámonos”.