“Yo he dicho que me han tratado de borrar de la historia”, reflexiona Alfred D. Herger al cumplir 80 años

Alfred Domingo Herger puede considerarse pieza clave en la historia de la televisión y la música puertorriqueña.

Fue productor en el 1959 del programa ‘Teenagers Matinee’, cuya fórmula o concepto aprendió de quien considera uno de sus mentores en la industria, Richard Wagstaff “Dick” Clark, creador del programa estadounidense “American Bandstand”.

También fue el principal propulsor en la Isla de “La Nueva Ola”, en la que llevó a cantantes como Chucho Avellanet, Lissette, Diana, Lucecita Benítez, Tammy, Julio Ángel y otros a cantar rock en español.

Fue productor además de los primeros discos de Ednita Nazario, Silverio Pérez, Alberto Carrión, Los Alegres Tres, así como los personajes infantiles Gaby Fofó y Miliky. En Telemundo, Wapa Televisión, Teleonce y la Telecadena de Rafael Pérez Perry produjo varios programas que presentaron artistas internacionales y le dio oportunidad a múltiples talentos puertorriqueños de mostrar su arte.

Hay que incluir en la lista, las canciones que escribió para películas y su debut como actor en la película Ladrones y Mentirosos con Steven Bauer y Daniel Lugo.

Pero a pesar de esos logros, Herger cree que no ha recibido el reconocimiento que entiende se merece.

“Yo creo que a veces cuando uno sobresale mucho y pronto y joven y hace cosas, no a todo el mundo le cae bien eso. Yo he sentido que me han puesto unas tranquillas y me ignoran en ciertas cosas. Yo he dicho que me han tratado de borrar de la historia”, dijo Herger en un intercambio con la prensa, como parte de la celebración conjunta de sus 80 años y de su hija, Grace Marie Herger Dorsey, que nació un dos de noviembre.

Herger fue también columnista del periódico El Mundo. Además, trabajó en radio como locutor, programador y gerente.

“A lo mejor es que yo he sido pedante y me hago publicidad yo mismo y defiendo mis posiciones y no a todo el mundo le gusta eso”, expresó.

Su jornada en los medios de comunicación comenzó a los 15 años de edad. Asegura que su éxito tiene que ver con su capacidad prestar atención y poder darle su toque a las cosas que se copiaba de otros lugares.

“Yo me dedicaba, básicamente a copiarme. Yo me copiaba de lo que hacían en todos lados. Lo único es que yo lo hacía en Puerto Rico en arroz y habichuelas. Con el toque de aquí y con mis cambios, porque yo siempre he sido bien creativo. Cuando empecé a viajar por Estados Unidos y Latinoamérica, yo me llevaba un radio que grababa en ‘cassette’ y yo empezaba a escuchar las emisoras y apuntaba los trucos que hacían y como decían las cosas. Y por la noche, me quedaba en el hotel, viendo los programas y apuntando. Veía la escenografía que tenía el show y las dibujaba”, sostuvo.

Herger está promocionando además el relanzamiento de su libro “Secretos Revelados”. Un libro que cubre el periodo de 1958 al 1970 y que él considera un manual para aquellos que quieran aprender a ser manejadores de talentos.

El psicólogo clínico también invierte parte de su tiempo en su Fundación Legado ADH, con la cual procura digitalizar discos, programas de televisión y radio de su propiedad y de otras leyendas como Ramiro Martínez. Para lograr su objetivo, necesita donativos y agradece cualquier apoyo en esa gestión. Para mayor información pueden entrar a la página www.alfreddherger.com.