El verdadero “genio” es el manejador de Bad Bunny, según reconocido productor

Aunque los atributos que tiene un artista son parte esencial de su éxito, es necesario contar con un buen equipo de asesores que te ayuden a maximizar tu potencial para transformarte en estrella.

El doctor Alfred D. Herger fue productor de espectáculos y manejador de artistas durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. Por eso, le preguntamos su opinión sobre el exponente urbano, Benito Antonio Martínez Ocasio “Bad Bunny”.

“Bad Bunny es un fenómeno del internet. La persona que lo lanzó y lo maneja, ese es un genio. Él es de aquí. Mi hijo Sonny es amigo de los papás de ese genio y me lo explicó. Ese muchacho supo utilizar los medios de internet para crear el mito. Él creó un mito con Bad Bunny. Para empezar, el nombre Bad Bunny, los conejitos siempre son buenos, pero este es un conejo malo. Después está el look del tipo, que, si se pinta las uñas y eso”, dijo Herger en un intercambio con la prensa, como parte de la celebración conjunta de sus 80 años y de su hija, Grace Marie Herger Dorsey, que nació un dos de noviembre.

“Él (Bad Bunny) no es un cantante. Él dice canciones, pero lo que dice lo dice bien. No me gustan muchas cosas, ya él debiera estar diciendo cosas que sean más suavecitas. No tan rudas y crudas, eleva tu contenido para que tus seguidores respiren otro aire, no le des lo mismo que trae ese bagaje de lo urbano que es bien crudo. Yo eso no lo patrocino”, añadió.

Aunque Herger no se refirió por nombre al manejador de Bad Bunny, Noah Assad es una de las personas responsables del éxito de Martínez Ocasio. Supuestamente, el trapero Eladio Carrión vio el potencial del vegabajeño y lo conectó con el productor de Rimas Entertainment. El éxito de Bad Bunny también incluye como protagonistas a DJ Luián y su amigo y actual DJ, Ormani Pérez.

Sobre el asunto del lenguaje en las letras, Herger contó una anécdota que tuvo de protagonistas a dos intérpretes de rap en Puerto Rico que se presentaron en el programa ‘Party Time’ que produjo Herger en los años 80.

“Cuando Vico C (Luis Armando Lozada Cruz) fue a ‘Party Time’, yo estaba detrás de las cámaras y escuche a Vico C cantar ‘yo tengo un cañón y te voy a volar la cabeza’. Yo mandé a parar la grabación y bajo le digo que yo no puedo pasar esa canción, porque eso era un programa para la juventud y nosotros somos un ejemplo. Entonces, estaba con él Rubén DJ (Rubén Urrutia). Rubén se acerca y pregunta ¿qué pasó? Yo les digo a los dos, si ustedes vienen con una canción con una letra que sea de darle buenos consejos a los jóvenes, yo los pongo y les ayudo a que tengan éxito. A Vico C no le gustó que yo le dijera eso. Yo les dije que se cogieran un ‘break’ y me trajeran un material que sea edificante y de buenos consejos. El que regresó fue Rubén DJ, Vico C no volvió. Y Rubén me trajo un disco que se llamaba ‘La Escuela’. Y a mí me gustó, salió en ‘Party Time’ y eso fue hit número uno. Después Vico C empezó a hacer cosas como esas, pero no volvió al programa”, comentó.

Herger está promocionando además el relanzamiento de su libro “Secretos Revelados”. Un libro que cubre el periodo de 1958 al 1970 y que él considera un manual para aquellos que quieran aprender a ser manejadores de talentos.