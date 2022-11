Adele revela que la mayoría de los fanáticos han estado pronunciando mal su nombre

Adele ha confesado que la mayoría de sus fans han estado pronunciando mal su nombre.

Hablando durante la hora feliz con Adele con Benito Skinner después del lanzamiento de su video musical ‘I Drink Wine’, un fanático le preguntó sobre escribir 30 y su viaje hacia el amor propio.

La fan, hablando en un video, clavó la pronunciación de su nombre en el proceso, dejando a Adele impresionada.

Pronunciamiento de su nombre

Refiriéndose a un área cercana a donde nació, dijo: ‘¿De dónde es ella, Enfield? ¡Dijo mi nombre perfectamente!

La madre de uno dijo que prefiere que la gente la llame ‘uh-dale’ en lugar de ‘uh-dell’, manteniéndose fiel a sus raíces y acento del norte de Londres.

Respondiendo a la pregunta de la fan, dijo que tenía mucho control sobre su vida después de lanzar 25.

Explicó que acababa de tener a su hijo y que era un trabajo de 9 a 5. Adele agregó que iría al estudio y se sentiría segura en su vida privada.

Los 30

Adele de 34 años agregó que cuando llegó a los 30 tuvo que aceptar que “no tenía idea” de lo que estaba haciendo y que no tenía control de su vida, explicando que solo tenía que “montar la ola”.

Adele dijo que se había sentido débil y como una mala persona cuando trabajaba en su último álbum, pero que ir al estudio la sacó de la cama.

Nueva música

Ella había estado trabajando en la nueva música después de separarse de su exmarido Simon Konecki.

Después de terminar el álbum, dijo que volvió a recuperar la fe en sí misma.

Según Adele, el Sr. Skinner, quien fue el anfitrión de la sesión de preguntas y respuestas, estaba igualmente confundido por cómo se pronuncia su nombre.

A la mujer de 34 años no le molesta demasiado si has dicho mal su nombre, pero no estaría tan feliz si usas su apellido. Ella había dicho en otra entrevista con YouTuber NikkieTutorials que no usaría su apellido porque “no tenía el mismo timbre que Adele”.

También en el chat, dijo que pensaba que su apellido era ‘monótono’ y que no funcionaba como nombre artístico.