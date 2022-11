OnlyFans: Hermana de Yailin “La más viral” incursiona en la plataforma

Es una realidad que Yailin “La más viral” es una de las personalidades más polémicas del mundo del reguetón y la música urbana.

Yailin “La más viral” y sus polémicas

Aunque tiene éxitos conocidos como “Si tú me busca” y “Yo no me voy a acostar”, ha ganado popularidad en las redes sociales, en gran parte, por su polémico matrimonio con su colega Anuel AA.

Y es que, lo más fieles fanáticos de Karol G no olvidan que el reguetonero se comprometió con ella, a los pocos días de haber terminado su relación con “La Bichota”.

Incluso, muchos internautas han sostenido que su relación con Anuel AA es sólo por interés.

Lo cierto es que fuera de su relación con el reguetonero, poco se sabe de la vida privada de Yailin “La más viral”.

Hermana de Yailin llega a OnlyFans

Ahora, hace poco se ventiló que la curvilínea cantante cuenta con una hermana, quien triunfa en el mundo de las redes sociales y OnlyFans.

“Mami Kim”, la hermana de Yailin que triunfa en las redes

Su nombre real es Kimberly Guillermo Díaz, quien se hace llamar “Mami Kim”, quien tiene una fama importante en sus plataforma digitales.

Tan sólo en Instagram suma cerca de 160 mil seguidores en su cuenta oficial.

Además, cada vez acumula más suscriptores en su perfil de OnlyFans, donde cobra 10 dólares mensuales por ver su contenido privado.

Como consecuencia, las comparaciones entre “Mami Kim” y Yailin “La más viral” no se han hecho esperar. En las redes sociales hay internautas que sostienen que cuentan con rasgos muy similares, a pesar de las cirugías a las que se han sometido.

Sin embargo, hay otros usuarios que consideran a la creadora de contenido todavía más atractiva que su hermana.

Una vida compleja

Yailin relató que su hermana es madre de una niña, que fue fruto de una relación conflictiva.

De hecho, la vida de Kimberly no ha sido nada fácil. Ella estuvo presa por adquirir y consumir marihuana; sin embargo, ha enderezado el camino y se dedicó a emprender en las redes sociales y en OnlyFans.