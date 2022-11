Mujer española que se llama Puerto Rico explica el verdadero origen de su nombre

La mujer española que lleva el nombre de Puerto Rico ya está en contacto con la isla para hacer realidad su sueño de visitar el país.

Rico explicó en entrevista co la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320 que su nombre viene de su abuela quien se llamaba María del Puerto, en honor a la Vírgen del Puerto. Mientras que su apellido es Rico por lo que su nombre completo es igual al de la isla.

Puerto Rico también compartió que una de sus canciones favoritas es “La Gozadera” de Marc Anthony junto a Gente de Zona, con la cual aprendió que uno de los platos típicos de la isla es el arroz con habichuela.

Tras hacerse viral su video de un programa de televisión en España, fue invitada para pasar unos días en la isla. La invitación fue realizada por Discover Puerto Rico, compañía encargada de promocionar a Puerto Rico como destino turístico y llegará a través de la aerolínea Iberia, además tanto ella como sus acompañantes se quedarán en el hotel El Conquistador durante siete días y seis noches. Del mismo modo, se coordina para que Rico también tenga recorridos guiados y experiencias culturales en gastronomía, coctelería, música y baile.

“Siempre ha sido mi ilusión ir a Puerto Rico alguna vez en mi vida y acepto feliz la invitación de conocer la isla. Me hace muchísima ilusión”, dijo la mujer al recibir la invitación. Todavía no se ha determinado la fecha en que viajará la mujer, sin embargo se espera que sea a finales de este año.

Al presentarse en el programa “El Cazador” la mujer indicó que su nombre es Puerto y su apellido Rico. Además, indicó que tiene la ilusión de algún día visitar la isla para ver cómo será recibida.

“¿Te llamas Puerto Rico?”, le pregunta el presentador Rodrígo Vázquez. A lo que esta responde: “Me llamo Puerto de nombre y Rico de apellido”.

“Yo nunca he estado en Puerto Rico, pero Puerto Rico ha llegado a mi”, bromeó el presentador del programa de la TVE.

La mujer aseguró que de ganarse el dinero por el cual concursa en el programa lo utilizará para venir de vacaciones a la isla.

“Cuando gane el dinero, me tengo que llevar a mi familia y a mi amiga que es por la que estoy aquí”, expresó. “Me encantaría ver la cara cuando llegue al aeropuerto, o me echan del país porque piensan que estoy de coña o me reciben con todos los honores”, añadió.