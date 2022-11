Mariah Carey inicia la navidad con ‘All I want for Christmas is you’, esta es la historia detrás de su famoso Villancico

Inicia el mes de noviembre y para muchos significa darle la bienvenida a la navidad, una época querida por todos ya que es uno de los momentos en los que familias se unen para celebrar juntos el natalicio del Niño Dios, además de dar obsequios y compartir.

Tal es el caso de Mariah Carey, quien ha mostrado su gusto por esta época del año durante mucho tiempo. Y es que la cantante a través de su cuenta de Instagram publicó un curioso video en donde se despide de Halloween y recibe la navidad.

El video de Mariah Carey que ha emocionado a muchos

De esta manera, con un traje de bruja y una risa macabra, la cantante estadounidense aparece en una bicicleta pedaleando con una imagen en blanco y negro, mientras diversos de murciélagos aparecen atrás con algunas páginas de calendarios mostrando los días correr, hasta que llega el primero de noviembre y esta cambia su atuendo completamente.

Ahora todo se ve más colorido y esta aparece con un traje rojo gritando de emoción ‘¡It’s Time! (Es hora)’, abrazándose para darle paso a una de sus canciones más icónicas ‘All I want for Christmas is you’, la misma que desde 1994 se ha convertido en un himno navideño. La publicación hasta el momento sobrepasa los dos millones de me gusta.

La historia detrás de ‘All I want for Christmas is you’

Fue en 1994 cuando la Carrera de Mariah Carey se encontraba en ascenso que se inició el proceso para componer una canción netamente navideña, aunque la cantante no consideraba que fuera un momento oportuno para realizarlo, ya que en ese momento no habían compositores que ofrecieran nuevos temas con respecto a esta época del año.

Sin embargo, Tommy Mottola, quien en ese entonces era su esposo y presidente de la disquera Sony Music Entertainment, logró convencerla, decidiendo así dar el primer paso y realizar este sencillo, con la condición de que en el disco se incluyeran algunos temas que ella misma escribió.

Asimismo, junto a Walter Afanasieff, Carey puso manos a la obra para trabar en este proyecto que años más tarde se convirtió un himno navideño.

Lo que hizo para inspirarse fue decorar en pleno verano una de las habitaciones de su casa, de navidad, lo que realmente funcionó ya que en 15 minutos ambos ya tenían lista la canción, agregando un ritmo al estilo rock and roll con un poco de Boogie – Woogie como fondo musical.

A pesar de que el disco salió a finales del 94, en el año 2019 la canción se mantuvo encabezando el Hot100, haciendo notar sin duda que este tema fue todo un éxito.