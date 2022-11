Jay Fonseca reflexiona sobre el año en que decidió darse una nueva oportunidad

A un año de tomar la decisión de mejorar su calidad de vida, el analista político Jay Fonseca reflexionó este martes sobre su proceso de transformación.

“En este mes justo antes de Acción de Gracias comenzó la travesía hacia cuidar de mi salud, física, pero sobre todo, mental. Mucha gente pregunta que cómo he logrado bajar sobre 100 libras tan “rápido” y de “rápido” esto no ha tenido nada. Ha cogido un año, ir dos veces al día al gimnasio (una para pesas y otra para cardio). No escoger mal lo que como salvo que haya un plan de cómo quemarlo y cumplirlo, aún en vacaciones”, escribió el analista político.

En su reflexión, Jay Fonseca negó que se sometió a una bariatrica como muchos han especulado por su “rápida” transformación. Sin embargo, no descarta recurrir a ella o al globo intragastrico en el caso de que vuelva a subir de peso.

“En el proceso de comenzar decidí que iba a darme una última oportunidad y que si engordaba iría a hacerme la cirugía o el globo. Hasta ahora no he necesitado ni la bariátrica ni el globo, pero no lo descarto tampoco si volviera a aumentar y le recomiendo a todo el mundo que lo considere con consulta médica”, indicó.

Jay Fonseca pidió a las personas que se encuentran en un proceso de transformación que no se desmotiven y exhortó a buscar ayuda profesional.

“Nada es peor que abandonarse y no buscar ayuda. Nada es peor que no darse la oportunidad y sí, duele, jode, molesta, y te duele todo, pero poco a poco te empiezas a disfrutar lo que antes era un sacrificio. No te pierdas a ti mismo, busca ayuda, se pierde demasiado hasta te pierdes a ti. Créeme, yo no joggeaba nada y este sábado y hoy pude hacer un 5K (el sábado sin parar y hoy caminé un chin). Búscate y a quien te desanime le ocurra lo que dijo Chaar Cacho: “A veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor, tienen que soportar que te ocurra lo mejor”, concluyó.