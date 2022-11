Dayanara Torres será la voz de la exhibición “Princess Diana Accredited Access”

La exreina de belleza Dayanara Torres se unirá a la nueva exhibición “Princess Diana Accredited Access” en The Mall of San Juan, al narrar la historia no contada de cómo una mujer cambió el mundo y se convirtió en la Princesa del Pueblo.

Esta experiencia se había presentado con gran éxito en Estados Unidos y Canadá en idioma ingles, es por esto que uno de los mayores retos para poder traerla a la isla más allá de la logística, carga y coordinación, era poder adaptarla con la narrativa en Español. Para esto, no había una mejor persona que nuestra eterna reina Miss Universe, Dayanara Torrres.

“Estamos muy honrados de que haya aceptado esta invitación de formar parte de tan histórica experiencia ya que convierte este proyecto mucho más especial para nosotros”, agrega Jose “Pompi” Vallejo, productor de Mr and Mrs Entertainment.

En el recorrido, los visitantes podrán transportarse en un impresionante viaje visual que combina las historias exclusivas poco conocidas marcando el camino emocional de “Lady Di” mientras modernizaba la maternidad, revolucionaba la moda y se mostraba al mundo como un ser humano común, aún siendo parte de la Realeza Británica.

“Siempre admiré a la Princesa Diana, así que cuando me ofrecieron ser parte de esta experiencia tan preciosa de inmediato dije que sí. Me siento feliz y honrada de ser parte de la primera versión en español y más aún que se lleve a cabo en mi isla, Puerto Rico”, comenta la también actriz, conductora y empresaria Dayanara Torres.

En la experiencia los visitantes podrán disfrutar del contenido con dispositivos tecnológicos que le ayudarán a entender de manera más fácil y en español de todos los elementos visuales que forman parte en las distintas salas de esta histórica experiencia. Adicional contaremos con varios “photo opportunities " que estamos seguros ayudará a transportar a los visitantes a varias de las estampas más conocidas internacionalmente de la ciudad de Londres.

Los espacios serán limitados y estarán disponibles a partir de este jueves, 3 de noviembre en Ticketera.