Así fue como Ashton Kutcher le cambió la vida a su hermano gemelo con parálisis cerebral

Ashton Kutcher es uno de los famosos que prefiere mantener su vida personal muy privada y en sus redes es muy poco lo que publica de su familia, solo de sus proyectos.

Tanto a sus hijos como sus padres y hermanos los mantiene en privado, y lejos de la exposición mediática a la que él y su esposa Mila Kunis están acostumbrados.

Sin embargo, el famoso tiene un hermano gemelo y esto es algo que muy pocos saben, se llama Michael, y sufre de parálisis cerebral.

Michael es el hermano menor por unos minutos, y padece una miocardiopatía y parálisis cerebral que dificultó su visión, audición y habla, así como la movilidad de su mano derecha.

Su hermano nació sin respirar, y sus pulmones no estaban desarrollados, de hecho, Ashton pesó casi 11 libras al nacer, y Michael solo 4 libras.

El diagnóstico le fue dado a sus padres cuando tenía tres años, lo que dejó a los padres del actor devastados.

Ashton Kutcher habló de la enfermedad de su hermano gemelo en el 2003

Ashton Kutcher mantuvo en secreto a su hermano para protegerlo, hasta que en el 2003 decidió contar al mundo de su hermano gemelo y su parálisis cerebral.

El protagonista de Amigos con derechos confesó que esto afectó mucho a su familia, y a él en especial, al punto que no quería regresar a su casa por temor a encontrar malas noticias sobre la salud de su hermano.

Cuando tenía 12 años su hermano necesitaba un trasplante de corazón, y el amor de Ashton por Michael era tanto que pensó en quitarse la vida para donarle su corazón.

Sin embargo, consiguieron un donante y las cosas parecieron mejorar un poco, pero no era algo que Ashton y su familia deseaban compartir, hasta que en el 2003 el actor lo hizo público.

Esto hizo que Michael se sintiera abrumado, pero decidió salir a declarar él mismo y dio ejemplo e inspiró a muchas personas, confesando que lo que había hecho su hermano había cambiado su vida.

Ashton Kutcher le cambió la vida a su hermano gemelo con parálisis

En una entrevista con Great Morning, Michael confesó que el hecho que Ashton hablara de su trastorno le había ayudado mucho.

También reveló que el protagonista de That ‘70s Show l o defendió siempre en la escuela de todos los niños que le hacían bullying.

Además, el actor siempre luchó por incluirlo en todo, incluso hacía que invitaran a Michael a todas las fiestas y pijamadas que lo invitaban a él, e hizo que los demás niños lo trataran con respeto, y esto significó mucho para él.

“La mayoría de las veces decían que sí, pero a veces decían que no y Chris(Ashton) decía: ‘Bueno, entonces no voy a ir’. Chris me decía: ‘Me gustaría podría quitarle todo esto, y tomarlo yo mismo”, confesó Michael.

Luego de contar su historia, ahora Michael Kutcher trabaja como representante de la Cerebral Palsy Foundation, y ahora se acepta y se ama más a sí mismo, gracias a lo que Ashton hizo por él.