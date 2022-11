A sus 95 años esta bisabuela es nominada en los Latin Grammy como “Mejor artista nuevo”

La música es única, eso nadie lo puede dudar. Su expresión puede darse desde cualquier tipo de persona sin distinción de sexo, credo y edades, porque en realidad lo que más se necesita para generarla es talento, trabajo y constancia.

Con respecto al tiempo o edades podemos citar el ejemplo de la cubana Angela Álvarez, quien a sus 95 años de fue recientemente nominada nada más y nada menos a la categoría de “Mejor artista nuevo” para los reconocidos premios Latin Grammy, lugar que podrá compartir con super estrellas como Bad Bunny, Marc Anthony, Nicky Jam, y Marco Antonio Solís, entre otros.

Angela Álvarez

Luego de conocerse la particular nominación, la protagonista le comentó a la revista Billborard su deseo por ser una artista desde que era chica. “Me encantaba mucho la música. Cuando era una niña, tenía dos tías que tocaban el piano y me enseñaron a cantar. Siempre que había una reunión familiar, yo era la artista; me hicieron vestidos y siempre me gustó actuar”.

Sin embargo, en ese entonces su sueño fue truncado debido a que su padre le prohibió ser cantante profesional y le comentó que la única manera de que lo pueda hacer, sería solo en el círculo familiar. “Lo quería mucho y lo obedecí, no hice hincapié”. Desde entonces se dedicó a vivir una vida normal, tuvo cuatro hijos, es abuela de nueve, bisabuela de 15 y reside actualmente desde hace varias décadas en Baton Rouge, Lousiana.

No obstante, el deseo de ser música profesional estuvo siempre presenta en su mente y corazón y gracias a su pasión, Álvarez admite que la música fue su mejor compañía interna en momentos muy difíciles de su vida, como fueron el fallecimiento de una de sus hijas y la de su marido, ambos de cáncer. “Yo pienso que la música es el lenguaje del alma”, sostuvo Angela.

En todos sus años, Angela Álvarez compuso cerca de 50 temas, en la que se destacan “Romper el yugo”, “Añoranzas”, “Mi gran amor” y “Camino sin rumbo”, las tres forman parte de su álbum debut homónimo publicado en el 2021 y que consta de 15 canciones.

Angela Álvarez con su nieto, el productor y compositor Carlos José Álvarez Foto: Billboard/Bryony Shearmur

Apoyo indispensable de su nieto

Gracias a Carlos José Álvarez, un compositor y productor profesional radicado en Los Ángeles y que casualmente es el nieto de anciana nominada al Latin Grammy, fue que el mundo pudo conocer el repertorio de letras escrita a lo largo de décadas, consideradas en su momento como composiciones de recreación y pasatiempo.

“No sabía que había tantas, no tenía ni idea. Y cuando regresé a Los Ángeles fue cuando hice clic y la llamé y le dije ‘¿Quieres hacer esto?’ Primero me dijo ‘¡Yo no voy para Los Ángeles! ¿Pa’ qué?’ Y yo digo: ‘¡Pa’ grabar tu disco!’ Y ella dice: ‘¡OK, voy!’”, detalló Carlos a Billboard.

El gran deseo de Carlos José Álvarez es que el ejemplo inspire a los jóvenes a sentarse a hablar con sus familiares ancianos y preguntarles por sus sueños. “Se sorprenderán de lo que descubrirán. Si no preguntamos, no nos lo dirán, y su sabiduría y sus sueños se irán con ellos”.