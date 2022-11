Mujer española llamada Puerto Rico visitará la isla

La mujer española que lleva el nombre de Puerto Rico, cumplirá su sueño de visitar la isla tras participar en el programa “El Cazador” de la televisión española donde se hizo reconocida por su peculiar nombre.

La invitación fue realizada por Discover Puerto Rico, compañía encargada de promocionar a Puerto Rico como destino turístico y llegará a través de la aerolínea Iberia, además tanto ella como sus acompañantes se quedarán en el hotel El Conquistador durante siete días y seis noches. Del mismo modo, se coordina para que Rico también tenga recorridos guiados y experiencias culturales en gastronomía, coctelería, música y baile.

“Siempre ha sido mi ilusión ir a Puerto Rico alguna vez en mi vida y acepto feliz la invitación de conocer la isla. Me hace muchísima ilusión”, dijo la mujer al recibir la invitación. Todavía no se ha determinado la fecha en que viajará la mujer junto a sus acompañantes.

“Tras conocer la historia de esta encantadora señora española, de nombre y apellido Puerto Rico, nos unimos a Discover Puerto Rico en las gestiones para extenderle una invitación a que nos visite. Si haber nacido aquí, ya se ha convertido en una gran embajadora de nuestra Isla por llevar su nombre con mucho orgullo, y nos complace y nos honra servir de facilitadores para que pueda cumplir su tan anhelado sueño. Esperamos que muy pronto podamos recibirla para que disfrute al máximo los atractivos y riquezas culturales de nuestra tierra, así como la hospitalidad y calidez de nuestra gente”, dijo Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

“A todos nos encantó conocer de Puerto Rico en el programa de televisión y de su sueño de visitarnos junto a sus seres queridos y Niki, su amiga que la inspiró a participar en El Cazador. Nuestra misión es que nuestra Isla sea conocida como un destino turístico de calibre mundial y qué mejor que Puerto Rico sea embajadora de nuestro terruño Puerto Rico”, dijo Brad Dean, Principal Oficial Ejecutivo de Discover Puerto Rico.

Al presentarse en el programa “El Cazador” la mujer indicó que su nombre es Puerto y su apellido Rico. Además, indicó que tiene la ilusión de algún día visitar la isla para ver cómo será recibida.

“¿Te llamas Puerto Rico?”, le pregunta el presentador Rodrígo Vázquez. A lo que esta responde: “Me llamo Puerto de nombre y Rico de apellido”.

“Yo nunca he estado en Puerto Rico, pero Puerto Rico ha llegado a mi”, bromeó el presentador del programa de la TVE.

La mujer aseguró que de ganarse el dinero por el cual concursa en el programa lo utilizará para venir de vacaciones a la isla.

“Cuando gane el dinero, me tengo que llevar a mi familia y a mi amiga que es por la que estoy aquí”, expresó. “Me encantaría ver la cara cuando llegue al aeropuerto, o me echan del país porque piensan que estoy de coña o me reciben con todos los honores”, añadió.