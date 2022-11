¡Es oficial! Henry Cavill anuncia que dejará el papel de Geralt de Rivia en ‘The Witcher’

El popular actor Henry Cavill, conocido por su papel como Superman, ha confirmado que la tercera temporada de ‘The Witcher’ que se estrenará en verano de 2023 será la última en la que participe. El actor se despide de Geralt de Rivia en la serie, luego de que se confirmara su regreso en una nueva entrega de Superman.

Henry Cavill quiere ser un Superman que inspire:



‘Lo más importante es que el público salga del cine y sienta que puede volar, sentir que puede proteger y sentir que quiere dar a los demás’. pic.twitter.com/2KioKne3cH — El Sótano Del Planet (@SotanoPlanet) October 31, 2022

Fue el propio actor quien informó en sus redes sociales oficiales que se despedirá de la popular serie de Netflix luego de finalizar la tercera temporada, cuyo estreno está programado para el próximo año. “I am back at Superman” que se traduce “Estoy de vuelta a Supermán”. Sus seguidores comenzaron a enviarle mensajes a través de Instagram: “Bienvenido de nuevo hermano ¡Le dije a la gente que no pierda la esperanza! No puedo esperar a que el mundo vea lo que tienes en la tienda”, “Me emocioné mucho! Dios mío nuestro SUPERMÁN!”, “¡Estoy más que feliz y agradecida de que hayas vuelto! Te amamos y te apoyamos hasta el final”, “Él es la razón por la que me hice fan de Superman”, “¡ESTOY MUY FELIZ! ¡Fuiste HECHO para este papel!”, son algunos de los comentarios.

Y con esta noticia, la plataforma de streaming buscó de inmediato un reemplazo al actor. Según anunciaron su sustituto será Liam Hemsworth. Este actor de nacionalidad australiana, saltó a la fama en el año 2010 y participó en la película ‘Los juegos del Hambre’.

‘The Witcher’ había logrado un rating importante para la serie, es por eso que afirman esta decisión fue un duro golpe para todo el equipo de producción. Henry Cavill se ha catapultado como una estrella por su papel de Superman y su talento ha ganado muchos seguidores. Sin embargo, se espera que su salida de la serie, no cause descontento en los televidentes y se mantenga el éxito en las próximas temporadas.