Estafadora de boletos para concierto de Daddy Yankee también lo hizo con Bad Bunny

La joven conocida como la “estafadora de entradas” para el concierto de Daddy Yankee en Perú dio a conocer que las que personas que iban para ese concierto no fueron las únicas engañadas, sino que también tomó por el pelo a los seguidores de Bad Bunny.

Pamela Cabanillas, escapó de su país y actualmente se encuentra residiendo en Europa. Aseguró que otro enorme grupo de personas también fue engañada. Se trata de quienes esperan con anhelo ver al ‘Conejo Malo’ el próximo 13 y 14 de noviembre en Perú.

“Te hablo de 1,000 personas estafadas en general, de los conciertos pasados y los que vienen. Puede ser de 250 y 300 personas”, señaló Cabanillas en una entrevista para medios internacionales.

Pamela Cabanillas

¿En dónde se encuentra en estos momentos?

De acuerdo a información publicada por los medios peruanos, Pamela dejó Milán para trasladarse a la capital española, Madrid. La estafadora aseguró que tuvo la intención de entregarse a las autoridades internacionales, pero al no tener la orden no procedieron con el arresto.

“No me he arrepentido de entregarme. No me aceptaron las autoridades europeas, me dijeron que no tengo una orden de captura que solamente es una alerta azul para saber mi ubicación”, indicó.

De igual manera contó que: “me tomaron mis huellas dactilares, me preguntaron donde vivía y me botaron de la dependencia policial. Lo mismo sucedió en el consulado chileno”.

Para Pamela Cabanillas una de sus opciones era volver a Perú. Sin embargo, aseguró que no contaba con el dinero suficiente para comprar los pasajes y poder hacerlo.

Pamela Cabanillas. Desde Italia, la estafadora confesa continúa promocionando shows y ni se acerca a una estación de policía. / Foto: Tiktok / Instagram

Ahora promociona eventos por medio de sus redes sociales para poder sobrevivir en Europa. Por ello le pagan 50 euros.

“He tratado de poner en el lugar de las víctimas y no me imagino el mal momento que están pasando, que ellos me vean sonriendo. No estoy así. Una persona puede mostrar que está feliz, pero por dentro se siente mal y ríen para olvidar el dolor”, agregó Cabanillas.