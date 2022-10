“Duro una semana o me botan”: Rocky The Kid viene a vacilar en la TV

Rocky The Kid El locutor estará en el nuevo programa de TeleOnce. (Instagram)

El locutor y animador Roque Gallart, mejor conocido como “Rocky The Kid” hace su regreso a la televisión esta tarde en el nuevo programa de TeleOnce “El poder del pueblo”.

Según contó, este será el encargado de la parte cómica del programa donde mostrará los ‘bloopers’ y cosas graciosas que le pasan a los políticos.

“Yo voy a vacilar, yo digo...o duro una semana o me botan. El programa tiene muchas cosas de interés y vamos a estar hablando temas a favor del pueblo y buscando casos que no se han resuelto y cosas que se quedaron en el tintero vamos a buscar la oportunidad de que el pueblo resuelva. Pero en mi caso, yo no voy a perder el vacilón porque la gente realmente quiere reírse, vamos a vacilar, se lo va a disfrutar. Voy a tener los videos, las loqueras que le pasan a los políticos, todo eso lo voy a tener yo”, explicó en PR en VIVO (TeleOnce).

El programa ‘El Poder del pueblo’ comenzará hoy a las 2:55pm por TeleOnce y el mismo contará con la participación de Ángel Gary Rodríguez, Jorge Suárez, la animadora Carlisa Colón, la reportera Jessica Serrano, el también analista y profesor Jorge Suárez, la animadora Shalimar Rivera y el reportero Ricardo Eladio.