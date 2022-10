Dreuxilla Divine y Carlitos Ramírez se van de gira con “A 4 bolas”

Luego de dos años celebrando la Navidad sin árbol y sin bolas, la reina del stand up comedy en Puerto Rico Dreuxilla Divine Carter regresa con su nuevo espectáculo navideño “A cuatro bolas”, donde comparte escenario con el comediante Carlitos Ramírez.

El espectáculo une por vez primera a Dreuxilla y Carlitos, dos comediantes con sus estilos muy peculiares de hacer comedia. Estos realizarán una gira por los pueblos de Caguas, Añasco y San Juan.

“Hacía mucho tiempo que quería unirme a Carlitos y por fin se nos dio. Vamos a estar vacilando y recordando esas historias familiares que siempre surgían en las navidades, hablaremos de esos regalos que aún no olvidamos y vamos a comprobar por qué decimos que estas festividades son las mejores del mundo. Ahhhhhh y les prometo a mi público que si nos va bien en este junte, creo que me caso el próximo año con Carlitos, ya que siempre he soñado casarme en Navidad”, expresó Dreuxilla.

Por su parte, el comediante Carlitos Ramírez añadió que “vamos a pasarla bien en este junte, ya que ambos tenemos estilos de hacer reír muy diferentes y sé que el público lo va a disfrutar. Además de mi ‘stand up’, estaré llevando las parodias de ‘Lourdes Codazo’ y ‘Georgie Navajo’, entre otras sorpresas que serán del disfrute de la gente”.

“A 4 BOLAS” es un espectáculo navideño sólo para adultos -no apto para changuitos- y llega de la mano de Producciones Eche, los siguientes días:

· Sábado 26 de noviembre (8:00pm)

Moneró Café Teatro & Bar – Caguas

Boletos en www.prticket.com

· Sábado, 10 de diciembre (8:00pm)

Rancho Grande en Añasco

Reservaciones: 787-464-4175

· Sábado, 17 de diciembre (8:00pm)

Café Teatro Punto Fijo – CBA Santurce

Boletos en www.prticket.com