Don Francisco aclaró su reclamo contra Bad Bunny: “Ya no tengo su número”

Hace solamente algunos días que Mario Kreutzberger contó que el cantante Bad Bunny no le contestaba las llamadas, esto luego de entrevistarlo en su programa “Don Francisco Presenta”. Sin embargo, el animador tuvo que contar la firme sobre esta acusación.

En una conversación con Las Últimas Noticias, Don Francisco explicó que: “Ya no tengo el teléfono de Bad Bunny. Hablé alguna vez con alguna persona de su staff, pero ya no tengo su número”.

Asimismo, aprovechó de recordar la actitud del puertorriqueño en esa ocasión: “fue muy simpático conmigo. Muy humilde, muy modesto (...) En 2016, él trabajaba en un supermercado como empaquetador. Es hijo de mamá profesora y de papá camionero. Fue muy sencillo”, aclaró.

Posteriormente, fue consultado sobre si existe otro famosillo que no le conteste sus llamadas luego de compartir con él. “Lo de Bad Bunny fue hace años. Llevo tantos años en esto. Y claro, hay mucha gente a la que le hemos dado la oportunidad en su momento. En general, no he tenido problemas con nadie”, aseguró.

“Como estaba Bad Bunny aquí, le recordé para que nos diera un buen saludo. Ahí veremos si también hay ayuda económica para la Teletón”, lanzó esperanzado Don Francis.