Jowell tiene ganas de hacer party gratis en Vieques si lo apoyan

El reguetonero Jowell, del dúo Jowell y Randy, anunció hoy en las redes sociales que desearía realizar un party gratuito en Vieques si lo apoyan.

El artista dijo que nunca se ha presentado en la Isla Municipio y que le encantaría presentar su música allí.

“Tengo ganas de tirarme un party en VIEQUES !!! Uno de los pocos pueblos en donde NUNCA me he presentado..... si lo hago lo hago GRATIS para el pueblo , que dicen? Me apoyan ????”, compartió.

Jowell junto a Randy tienen más de dos décadas de trayectoria en el género urbano. El año pasado realizaron una serie de conciertos en el Choliseo a casa llena.