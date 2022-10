Don Francisco asegura que Bad Bunny lo ignora

El reconocido animador chileno Mario Kreutzberger “Don Francisco” contó en una entrevista que fue el primero en llevar a Bad Bunny a la televisión, sin embargo, en el día de hoy el exponente boricua lo ignora.

Cabe recordar que el puertorriqueño se encuentra en Chile bajo el marco de su gira “World’s Hottest Tour”, que lo trajo a nuestro país para realizar dos conciertos.

Durante el 2018, el animador tuvo la oportunidad de entrevistar al intérprete en su programa Don Francisco, en donde habló sobre su carrera musical, que en ese entonces estaba comenzando.

“¿Vamos a ir al recital de Bad Bunny hoy día, Mario?”, preguntó Sepu en tono de burla.

“Cuando hables con Bad Bunny dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y después me ha costado, nunca he podido volver a hablar con él”, confesó el animador de “Sábado Gigante”.

“Acuérdate que yo salí en todas partes (...) fue muy simpático Bad Bunny, tiene una personalidad muy distinta a la que le conocemos, que es bastante agresiva. No, no. Él estuvo además junto a una monja me acuerdo en ese programa”, agregó.

En la misma línea, aseguró que conversar con el “Conejo Malo” fue “muy interesante, porque viene de una modestia absoluta. Él era una de las personas que ayuda a llevar los paquetes en un supermercado y ahí lo empezaron a escuchar, imagínate a lo que ha llegado”.

Tras estas palabras, Mario Kreutzberger aprovechó sus minutos en pantalla para mandarle un mensaje a Bad Bunny, reclamando que olvidó quién lo llevó a la pantalla chica por primera vez.

“Pero a lo mejor ahí escucha, ya que está en Chile, me llama por teléfono porque lo he llamado varias veces… pero después no me contestó. Pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar’”, aseguró.

“A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’”, lanzó positivo.

Tras su estadía, Don Francis comentó que tal vez el cantante puede mandarle “un buen saludo para la Teletón, o manda un buen billete”.