Algunas de las películas de Halloween disponibles en Disney+ para revivir tu infancia

Disney Plus es la plataforma predilecta de muchas franquicias como Marvel o Star Wars, pero en ella también encontraremos varios titulos que nos llevan a nuestra infancia o alguna época donde fuimos más jovenes, bien sea en cintas de animación o de personas reales.

Con esto en mente, te vinimos a traer un par de títulos que podrás encontrar en Disney+ para disfrutar este fin de semana de Halloween.

Viaje a Halloweentown

Este es un imperdible este clásico de Disney. El mismo se estrenó en 1998 y contó con las actuaciones de la mítica Debbie Reynolds, Kimberly J. Brown, Joey Zimmerman y Emily Roeske. La sinopsis nos dice: “Al descubrir que viene de una familia de brujas, una joven ayuda a su familia a combatir las fuerzas del mal.”

La película fue un gran éxito tal que dio pie a más cintas, todas disponibles en la plataforma de Disney. En 2001 se estrenó Halloweentown II: la venganza de Kalabar, en 2004 llegó Preparatoria Halloween y en 2006, Regreso a Halloweentown.

Brujillizas

Esta es otra de los clásicos de Halloween que se solían ver mucho en el canal de Disney Channel. Estrenada en 2005 y protagonizada por las gemelas Tia y Tamera Mowry, la película nos presenta la historia de Alex y Camryn, dos gemelas que son separadas al nacer. 21 años después, las hermanas se reencuentran y descubren que son brujas, por lo que deberán hacer frente a sus diferencias y unir fuerzas para derrotar a su malvado tío.

Abracadabra

Esta no podía faltar en la lista, sobre todo porque recientemente volvió a la fama, con el estreno de la secuela. Se trata de Hocus Pocus. Estrenada en 1993, se trata de “luego de mudarse a Salem, Massachusetts, Max Dennison explora una casa abandonada con su hermana, Dani, y su nueva amiga, Allison. Max accidentalmente libera a tres brujas que solían vivir en el lugar. Con la ayuda de un gato mágico, los chicos deben robar el libro de hechizos de las brujas antes de que se vuelvan inmortales.”

El filme contó con el icónico trío protagonizado por Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy, quienes en 2022 volvieron a reunirse para formar parte de Abracadabra 2.

El extraño mundo de Jack

No es Halloween si Tim Burton no está presente. Por este motivo, en Disney Plus puedes disfrutar de este clásico infaltable de Hallowen (y Navidad). La sinopsis nos dice: “El rey de las calabazas en el pueblo de las brujas planea secuestrar a Santa Claus y al mismo tiempo llevar pánico en vez de alegría.”