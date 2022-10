HBO Max: esto son los estrenos originales de la plataforma para el mes de noviembre

Luego del final de la primera temporada de House Of The Dragon, HBO sabe que dejo una base de fanáticos que quedan “huérfanos” cada domingo para hablar sobre una serie en redes sociales.

Sin embargo, la compañía traerá nuevas temporadas de series ya consolidadas y hasta multipremiadas.

Por eso, conoce las series originales que traerá la plataforma para el mes de noviembre.

Programación original de HBO en noviembre

Pennyworth (nuevos episodios) | 3 de noviembre

Pennyworth sigue al «mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, un exsoldado británico de SAS que forma una compañía de seguridad y va a trabajar con Thomas Wayne, el padre multimillonario de Bruce, en la década de 1960 en Londres.

Titans (T4) | 3 de noviembre

La trama principal de eta temporada gira en torno a los Titans que habiendo salvado Ciudad Gotica, se ponen en camino para regresar a San Francisco.

The White Lotus (nuevos episodios) | 6 de noviembre

Todavía no se tiene una sinopsis oficial de esta nueva temporada, pero si se cree que la historia se desarrollara en otra parte del mundo. Esto se justifica por el hecho de que la cadena hotelera tiene instalaciones por todo el mundo.

Say Hey, Willie Mays! | 10 de noviembre

La vida de Mays desde sus primeros años jugando al béisbol en la Liga Negra de Birmingham, hasta formar parte de los primeros partidos televisados en Nueva York, y más tarde durante el apogeo del movimiento por los derechos civiles en Occidente.

The Big Brunch | 10 de noviembre

La estrella de Schitt’s Creek ha creado The Big Brunch y será el presentador de la serie, la cual es producida por la Chef’s Table y y la agencia Sex, Love & Goop de Boardwalk Pictures. The Big Brunch celebra las voces culinarias no descubiertas de todos los rincones de los Estados Unidos. Los chefs tendrán la oportunidad de compartir sus historias y sus sueños empresariales, al tiempo que compiten por un premio que les cambiará la vida. Todo ello mientras encuentran formas innovadoras y personales de redefinir lo que significa comer entre las 11 y las 15 horas.

A Christmas Story Christmas| 17 de noviembre

Sigue a Ralphie, ahora adulto, que regresa a la casa en la calle Cleveland para darles a sus hijos una Navidad mágica como la que tuvo cuando era niño, reconectándose con amigos de la infancia y reconciliando el fallecimiento de su Viejo

We’re Here (T3) | 25 de noviembre

Los residentes de pequeñas ciudades de todo Estados Unidos son reclutados y entrenados para participar en un espectáculo de una noche de duración. En cada episodio, los ex concursantes de RuPaul’s Drag Race Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara y Shangela Laquifa Wadley ayudarán a preparar a sus “hijas drag” enseñándoles cómo salir de sus zonas de confort.