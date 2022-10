Dulce María recuerda que ningún RBD estuvo en su boda

Ahora que Dulce María anunció su regreso a las telenovelas, de la mano del actor David Zepeda, la prensa aprovechó para cuestionarla sobre la reciente boda de Maite Perroni, pues ella y Alfonso Herrera brillaron por ausencia.

La cantante y actriz se sinceró, y compartió cómo es la relación actual con sus excompañeros de RBD.

¿Qué dijo Dulce María?

Cabe resaltar que luego de que en redes sociales circularon algunas fotografías, en las que aparecía Maite acompañada de Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann, muchos se cuestionaron por qué Dulce y Alfonso no asistieron al evento.

Desde siempre, se ha sabido que tanto “Dul” como “Poncho” han decidio apartarse del resto del grupo, pues se han enfocado en sus proyectos personales.

Al ser cuestionada sobre su ausencia en la boda de Perroni con el productor Andrés Tovar, Dulce María recordó que a su enlace no asistió ninguno de sus compañeros de la agrupación.

“En mi caso, a mi boda no fue ninguno. A veces tienes ganas de estar y por trabajo, o por diferentes circunstancias, no puedes estar. Bueno, siempre va a ser así porque la gente quiere vernos pegados y sería muy bonito. Creo que también en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible. Pero sí, te acostumbras a que a veces no puedes hacer mucho”, dijo.

Recordemos que la también exintegrante de Jeans se casó en 2019 con el director Paco Álvarez, con quien actualmente tiene una hija.

Es evidente que, ante los ojos de los fans, las cosas no están bien entre los seis integrantes de RBD, por lo que sólo queda esperar a ver si un día logran resolver sus diferencias.

El regreso de Dulce María a las telenovelas

La artista compartió que, luego de varios años, decidió regresar a las telenovelas, y protagonizará una producción junto a David Zepeda, que llevará por nombre “Pienso en ti”.

Hasta el momento, se sabe que las grabaciones ya comenzaron, pero no hay información de cuándo será estrenada.