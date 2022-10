Mujer española que se llama Puerto Rico sueña con visitar la isla

Una mujer participante de un programa de televisión en España, ha provocado mucha curiosidad entre los espectadores por su peculiar nombre, Puerto Rico.

Al presentarse en el programa “El Cazador” la mujer indicó que su nombre es Puerto y su apellido Rico. Además, indicó que tiene la ilusión de algún día visitar la isla para ver cómo será recibida.

“¿Te llamas Puerto Rico?”, le pregunta el presentador Rodrígo Vázquez. A lo que esta responde: “Me llamo Puerto de nombre y Rico de apellido”.

“Yo nunca he estado en Puerto Rico, pero Puerto Rico ha llegado a mi”, bromeó el presentador del programa de la TVE.

La mujer aseguró que de ganarse el dinero por el cual concursa en el programa lo utilizará para venir de vacaciones a la isla.

“Cuando gane el dinero, me tengo que llevar a mi familia y a mi amiga que es por la que estoy aquí”, expresó. “Me encantaría ver la cara cuando llegue al aeropuerto, o me echan del país porque piensan que estoy de coña o me reciben con todos los honores”, añadió.