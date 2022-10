Los “Thunderbirds” de la Fuerza Aérea vuelan sobre el Castillo de Cenicienta en Magic Kingdom

Esta mañana, los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de los EE. UU. sobrevolaron el parque Magic Kingdom en Walt Disney World Resort, emocionando a los visitantes de todo el mundo. El paso elevado fue el preludio del Mes Nacional de los Veteranos y las Familias Militares, que se lleva a cabo en noviembre.

Los Thunderbirds hicieron dos pases sobre el parque temático a partir de las 9:30 a. m., culminando con su famosa maniobra delta en la que aceleraron rápidamente en diferentes direcciones. La maniobra, que tuvo lugar detrás y encima del Castillo de Cenicienta, dio la apariencia de un pase de fuegos artificiales sobre el icónico castillo.

Los fundadores de The Walt Disney Company, Walt y Roy O. Disney, sirvieron en los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Y hoy en día, la empresa es un firme partidario de las fuerzas armadas, Disney es uno de los principales defensores de la contratación, el entrenamiento y el apoyo a los veteranos militares con su Heroes Work. Here, el programa Heroes Supply Here y el Instituto de Veteranos de Disney.

Este paso elevado especial es el último ejemplo de la larga tradición de Walt Disney World Resort de celebrar a los miembros del ejército de los Estados Unidos y sus familias.